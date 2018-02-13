地調所調查初判：地質環境軟弱 導致建物傾塌

2018-02-13

〔記者黃佩君／台北報導〕二月六日花蓮強震，經濟部中央地調所在派員進行地表破裂調查後，昨提出初步結果，判斷米崙斷層沿線的確有產生錯動，地表破裂多位於米崙斷層地質敏感區範圍內，地質環境相對軟弱，導致部分建物有倒塌及傾斜現象。目前資料尚無法判斷米崙斷層是「主動」錯動誘發本次地震、或者是「被動」錯動。完整報告將在三月下旬完成。

米崙斷層沿線確有產生錯動

地調所表示，七日即派員進行地表破裂調查、九日進行以全球衛星定位系統測量的大地測量；根據目前調查結果，米崙斷層沿線確有分布廣泛的地表破裂，且部分地點有噴砂現象。但這些地表破裂有幾組不同方位，部分與斷層的走向相關，部分沒有明顯相關，初步結果只能顯示米崙斷層沿線有產生錯動。

地調所也指出，米崙斷層敏感區沿線為相對軟弱的地質環境，部分建築物才有倒塌與傾斜現象。

官員表示，震央在海上，須了解米崙斷層是否有延續至海底部分，才能判斷與地震是否有關；但以建物倒塌原因來看，目前觀察到的地表破裂大多位於「F0011米崙斷層活動斷層地質敏感區」範圍內，敏感區寬度約三百公尺，軟弱的地質環境仍是關鍵。

完整調查報告下月底完成

地調所說，接著會綜合地表破裂分布型態、餘震分布、地震斷層面，以及地表變形測量結果，瞭解此次地震與米崙斷層關係。完整地震地質調查報告預定在三月下旬完成，將上網提供各界參考。

此次地震地質報告結果，也將納入未來米崙斷層地質敏感區範圍的修正，提供國土建設與建築規範的參考依據。