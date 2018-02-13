傳中國下令 三月來台團簽全喊卡

2018-02-13

〔記者蕭玗欣、鍾麗華／台北報導〕花蓮強震釀十七死，其中九人是中國旅客，外傳中國各省市上週和中國組團社開會討論，要求三月赴台旅遊團簽全數喊卡，四到九月配額繼續砍半，將名額限縮到卅一．一萬個。此外，為因應台灣下半年選舉，傳出十到十二月赴台旅遊團簽也會喊停，但自由行不受影響。

觀光局：未正式接獲中方告知

台灣旅遊業者說，確實有聽到消息。觀光局則表示，未「正式接獲」中方告知，會持續了解及溝通，全力協助花蓮觀光產業重建。陸委會官員指出，從民進黨執政以來，中方縮減來台旅客的傳言，從未得到官方證實。

旅遊業者表示，受花蓮強震影響，為保障旅客安全，聽聞上週中國各省市與組團業者開會，要求全面停止三月赴台旅遊團簽，已送簽的不在限縮範圍內。

消息也指出，去年雖中客縮減，但來台的國際旅客仍破千萬，因此中國有計畫再檢討限縮名額，要求各當地組團社配額再砍半，規定四到九月，一個組團社上限名額為一千人。中國共有三一一家經營赴台旅遊的組團社，估計四到九月只有卅一．一萬個團客名額。另外，因應台灣下半年選舉，中國可能十到十二月停止赴台旅遊。但據了解，上述措施皆未限制自由行個簽。

陸委會：旅遊業已調整體質

旅遊業者表示，上週即聽到接待中客團的台灣業者傳出這消息，而花蓮強震後，中國國家旅遊局也發出通知，要求所有中客團更改行程，只能路過花蓮，不得留宿，估已有逾九百團受影響。

陸委會官員說，歡迎中客來台觀光，但中客的旅遊市場長期受到非經濟因素影響、政府的行政管控，然而這一年多來，台灣的旅遊業已調整體質，朝向多元化發展，讓觀光產業永續健康。