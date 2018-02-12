學生代表︰教部勿先核定新校長

2018-02-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爆發爭議，台大預計過年後將召開臨時校務會議，此次將是台大在校長遴選未定案前就開校務會議檢視爭議的首例。台大校務會議學生代表童昱文強調，這次校長遴選，校務會議有推薦投票，是遴選的正式程序，有責任重新檢視投票的正當性，且依大學法，遴委會是校務會議授權，目前能合法解決台大爭議的只有校務會議。

校務會議可要遴委會處理爭議

推動開會連署的童昱文指出，過年後就將補提校務會議的具體討論提案，包含處理新校長涉及學倫案、釐清遴選資訊揭露與利益迴避等爭議，也可要求遴委會需有更具體作為面對爭議。因此教育部不應在校務會議前核定台大新校長案，否則將衍生更多爭議。

童昱文指出，台大這次校長遴選辦法，將校務會議推薦投票列入遴選程序，未通過者，不可進二階遴選，如今管中閔當選新校長，卻爆發諸多爭議；因遴選會一直沒有實質處理爭議，可能受限法規缺乏候選人檢舉而無法啟動調查，但遴委會是由校務會議授權，目前能合法解決台大爭議的只有校務會議。

台大校務會議教師代表吳瑞北亦曾在媒體投書，闡述大學法賦予校務會議議決重大事項，但台大卻似乎意圖讓校務會議「虛級化」，而校長遴選辦法甚至將利益迴避的查核舉報之責移給候選人，使制度不合理；其實台大遴選程序並非完全授權遴委會，還有需經校務會議推薦同意票的規定，校務會議卻一再被忽略，毋寧是戕害大學自主。

有台大教授擔憂，目前教育部難決定人事，至少校務會議可先討論遴選案，若有逾三分之一的人支持遴選程序及結果，就照程序走下去，否則即使管上任，依舊會被質疑當選的正當性。