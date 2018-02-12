管中閔學倫風波 學者籲科技部調查

2018-02-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長當選人管中閔陷學術倫理風暴，其與暨南國際大學教授陳建良共同合著研討會論文，被爆與陳男的張姓研究生碩士論文有多處雷同，但台大學術倫理委員會卻兩度開會，都未將兩篇論文做實質審查或深入調查，讓學界難以認同；哈佛學者更呼籲，除了教育部要求台大釐清外，科技部也應主動調查。

管中閔遭檢舉與陳參加中研院去年「網路與貿易研討會」提出論文，與陳男的張姓研究生碩士論文有廿多處圖表雷同，涉及學術倫理爭議。但台大學倫會卻以研討會發表非正式論文為由，不立案調查。

教育部在六日再發公文，指出論文是教師學術成果，是否涉及違反學倫，台大有必要依規定進行實質審查。而台大學倫會上週再度開會，仍未進行實質調查，表示可能是陳建良與其學生間的共同研究中引用部分不明，但未真正進行學術投稿，因此仍維持不立案調查。台大校方預計今日將再回函，教育部表示，會視台大回文內容再作檢視。

台大今回函教部 教部再檢視

哈佛大學教授李敦厚則對此案指出，論文抄襲沒有正式之分，共同作者抄襲與造假都是學倫問題，且管中閔是台大校長當選人，當然要先查有無違反學術倫理，前校長楊泮池因共同作者有學倫問題而下台，下一個台大校長難道不需要沒有學倫的問題嗎？他亦點名科技部，應依據其學術倫理案件處理及審議要點主動調查。

北美教授人協會、台灣教授協會等近日則主動審查比對，發現陳、管論文與張生論文有多張圖表相似，但各自敘述「作者自行整理」，衍生引用不清問題；但張生引用他人部分皆有清楚標示，引用陳、管資料卻無，認為相似圖表應是張生原創，陳則拿來使用，至於張生註明引自管、陳教授手稿等到底何內容，有必要進一步釐清。這案涉及台大新校長聲譽，台大校方卻都不作深入調查，對新校長人選的學倫要求似乎太低。

有學者更以西點軍校為例，指出該校曾有大三生Cadet Henry Guerra因錯誤引用別人化學分析資料且未指明出處，遭學校判違反榮譽，被建議送往步兵部隊，最後更被派到伊拉克，之後才回到母校完成最後一年課程，認為國外連軍校都對學倫的不當引用處置嚴謹，呼籲台大應借鏡。