玫瑰至少漲兩倍 蝴蝶蘭漲五成

2018-02-12

〔記者邱芷柔、陳冠備、何玉華／綜合報導〕農曆春節將至，又逢西洋情人節，但屏東等中南部花卉產地受到寒流影響，花況不佳，情人節熱門的玫瑰花，在產地批發價及交易量都出現下滑，春節應景的蝴蝶蘭則是交易量與去年相仿，價格漲約五成。有零售攤商則說，由於寒害減少產量，玫瑰進貨成本漲了二、三倍，百合也漲價，倒是春節常用的銀柳等，在寒流來前已長成，受影響較小。

農產品交易行情顯示，玫瑰花每把二十支平均批發價格在二百至六百元間，較去年同期略降一成，但交易量少了近一半；過年應景的蝴蝶蘭每把價格成長近一倍，平均每支蘭花約漲二十至三十元。

屏東玫瑰花農楊添得指出，玫瑰花在攝氏十五度以下就不易開花，今年受到寒流影響，中北部產量減少，屏東也受波及，雖然今年花價漲跌與去年同期差不多，但買氣受到影響，希望情人節銷售量會再成長。

寒害導致減產 花農盼轉晴搶收

彰化田尾菊花產區也出現花卉被凍僵且無法開花的狀況，眼見年節將屆，收成不如預期，令花農們擔心不已。花農表示，目前已將花朵套上塑套保護，但無法起到保暖作用，天氣越冷花苞越緊縮，只要天氣轉晴就到花田搶收，希望賣出好價錢。

台北花市從昨日起進入拍賣大市，大菊類平均價格每把一百四十二元，創今年新高，花農無不希望在小年夜收市前賣得好價錢，可是近日寒流來襲，菊花遲遲無法達到採收標準，農民只能祈禱趕快放晴。