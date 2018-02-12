今明下探7度 過年南部熱到30度

2018-02-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員林定宜表示，今起受寒流影響，各地低溫持續下滑，預計影響到明晨，今、明兩天夜裡、清晨中部以北、東北部最低溫下探七度，沿海空曠地區不排除更低；週三、週四（除夕夜）夜裡、清晨受輻射冷卻影響，全台有機會出現十五度以下低溫，但週五、大年初一起會明顯回暖，各地都是陽光露臉好天氣，高溫可達廿二度以上。

環保署原預估昨天受中國境外污染物影響，西半部空品不佳，不過，昨天西半部皆維持普通到良好，僅離島金馬出現橘色及紅色警戒等級空污，高屏地區則是橘色。氣象局科技中心主任鄭明典解釋，這是「雨帶擋了境外移入」，雖有境外污染物南下，但潮濕雨帶阻擋了部分懸浮微粒飄入。

高屏空品差 明可能亮紅燈

環保署提醒，今天高屏區空品由於擴散條件不佳、還得小心橘色等級空污；明天寒流減弱，高屏區可能有「紅色警示」空污。

氣象局昨也發布低溫特報，指出高雄以北、宜蘭、花東縱谷週四以前都有機會出現十五度低溫。直到明天清晨，各地都是乾冷天氣，尤其今、明兩天夜裡、清晨，受輻射冷卻影響，中部以北、東北部下探七到九度，但各地白天可見陽光露臉。

明天白天寒流減弱，氣溫開始回升，但週四、週五夜裡、清晨仍易出現低溫，日夜溫差擴大，西半部的溫差甚至可達十到十五度。

預報員林定宜指出，除週四除夕夜受輻射冷卻影響較冷外，農曆春節期間大致都是回暖、多雲到晴的好天氣，初一到初三北部高溫估可達廿二度以上，中部廿五度、南部卅度。

另外，原位於菲律賓東方海面熱低壓昨增強為今年第二號颱風三巴（SANBA，澳門命名），氣象局表示，三巴颱風將一路往西，朝中南半島前進，直接影響台灣機率低。但週三西半部受其水氣影響，易出現低雲或霧影響能見度，除夕夜到初三西半部、金馬地區也有機會出現濃霧。