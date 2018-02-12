農民籲符合現況 以免看得到吃不到

2018-02-12

〔記者邱芷柔、顏宏駿、林國賢／綜合報導〕全國百萬農民最快今年就將可享有職災保險！屏東縣勞工處長林德輝表示，農業職災保險終於踏出第一步，對台灣及全體農民來說是很重要的一項政策；有農民則樂見指出，太貼心了！農民一輩子搬重物，到年老常出現椎間盤凸出或脊椎側彎，或使用化學農藥，長期造成肝、腎、肺功能壞損，以前農民常以為有「健保」已足夠，但多了職災保險，真正可讓農民更有保障。

屏東內埔鄉農會推廣部主任黃道和建議，農業職災加保窗口應朝統一、便民的方向設立，政府須加強推廣，包括保費多少、如何加保、賠償等相關內容，須讓農友了解，增加投保意願。

彰化農民李宏誠說，職災保險「太貼心」了！放眼鄉間的醫院或診所，生意最好就是「骨科」、「洗腎診所」，因農民一輩子搬重物，很多人到年老都出現椎間盤凸出或脊椎側彎，天天做復健，其次，因使用化學農藥，長期下來，造成肝、腎、肺功能壞損，這些都是職災，但農民以為有「健保」已足夠，殊不知多了職災保險可更有保障。

農會盼降低保費、整合農保

雲林縣二崙鄉農會秘書吳曜宇表示，農保職災政策值得肯定，但農保職災與現行農保如何區分，或是要進行整合都要仔細評估，且相關保險內容須考量農民年紀等現實情況，儘量降低農民保費負擔，才是真正照顧農民。

台西鄉丁姓農民說，多個保險多個保障當然好，但農民大都年紀大，不了解保險，政府須設計更符合農民需求的保險內容，否則導致農民投保意願低，保障看得到卻吃不到。

林德輝更呼籲，除了農保人口外，台灣還有三百多萬的國保人口，像是軍警退休人員，其從農、從工比例仍高，期待未來在立法時，能讓保險更加全面。