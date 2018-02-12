農民職災保險 最快下半年上路

2018-02-12

〔記者吳欣恬／台北報導〕農業工作充滿風險，包括農藥中毒、夏天熱衰竭、操作農機具或除草受傷等，但現行農保卻僅有生育、殘障及死亡給付，農業成為所有行業中唯一沒有職災保障的職業。農委會規劃，農曆春節後就將推動農保修法，建立農民職災保險新制，估有九十多萬農民將可受惠，因農務操作傷病將可獲保險給付。

逾90萬人受惠 盼新會期三讀

行政院長賴清德近日裁示內政部提出「農民健康保險條例」修正案送立院，增訂「職災保險授權目的事業主管機關來訂定相關執行辦法」。農委會副主委陳吉仲表示，因攸關農民權益，希望在農曆春節後的新會期完成三讀，農委會預計最快下半年訂定執行辦法後就可上路。

陳吉仲指出，所有行業都有職災保險，只有農業沒有，因為太複雜，很難認定，所以多年來沒有解決，今年終於有望上路了。陳吉仲的父親前年採收紅豆，將農藥巴拉刈裝進噴霧桶時不慎濺到眼睛，只用水沖洗，沒想到越來越嚴重，眼睛差點瞎掉。

農委會統計，目前農保投保人數約一百廿二萬，職災保險的涵蓋範圍為八十歲以下，估約至少九十萬人可受益。

醫療、傷害合成一筆？ 待研議

陳吉仲指出，如同勞保的職災給付，農民職災保險初步規劃四種給付，包括醫療給付、傷害給付、失能給付及死亡給付。勞動部提出建議，可採比勞保傷病給付多出十至廿％的計算方式，將農民職災保險的醫療給付和傷害給付結合成一筆現金給付，不然太細節恐難以執行。陳吉仲表示，目前尚在研議中，還要再看健保資料，了解農保投保人的就醫和住院的情況，強調一定會以「對農民最好的角度」訂定辦法。

農委會輔導處長朱建偉表示，農民職災保險目前將請勞動部協助計算費率。勞保是以每月薪資三萬二千多元計算職災費率，但農保是用每月薪資一萬零二百多元計算費率，農委會將補助一半，預計上路後農民投保農民職災保險每月只需多付二、三十元保費。

朱建偉說，農民職災保險將由農委會成立小組進行認定，但執行上很多還是要靠和勞動部合作。未來試辦將採自願投保，農保投保人可自由選擇是否要另外投保職災保險。

陳吉仲指出，目前先規劃傷害部分，因為疾病很難認定是否為農民職災，未來累積農民傷病相關資料後，再進一步研議如何納入疾病的職災認定。