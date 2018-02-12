菲籍看護沒勞保 罹難拿不到給付

2018-02-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕花蓮強震造成雲門翠堤大樓倒塌，其中住在七樓的日籍夫婦順利獲救，但家中的菲律賓籍看護美樂蒂卻不幸成為第十位罹難者。為了受傷動手術的丈夫來台工作攢醫療費的美樂蒂，無法獲得勞保死亡給付，凸顯廿三萬名家戶移工的處境。

震災後第三天，廿八歲的美樂蒂遺體在雲門翠堤大樓七樓一戶房間的衣櫃下被發現。她為了受重傷的丈夫籌措醫療費而來台擔任看護工已三年，其日籍雇主夫婦心痛表示，美樂蒂如同小天使，相處如同家人一般，美樂蒂罹難，留下還待手術的丈夫及嗷嗷待哺的小女兒。

桃園市群眾服務協會移工服務庇護中心主任汪英達在臉書上PO文指出，台灣共有廿三萬名家戶移工，日以繼夜肩負長照工作，多數未投保勞工保險，一旦遇到職災傷亡也無法獲得勞保給付，呼籲政府重視移工權益，修法將家戶移工納入勞保保障。

依「勞工保險條例」規定，單位若聘僱五人以上勞工才須強制投保勞保，然而家戶聘請長照看護工多僅雇用一人，因此法規無強制要求雇主為家戶移工投保。勞動部曾提案刪除五人以上才強制投保規定，但未獲立院採納。

依職災法 可領119萬元

勞動部指出，按照「職業災害勞工保護法」，雇主須發給四十個月薪資的遺屬補助和五個月喪葬補助約九十九萬元，其中五十萬元為雇主為美樂蒂投保的意外險支應，另再加上家屬補助和死亡慰問各十萬元，遺屬共計可領一百一十九萬元。

但汪英達認為，此次補助只屬個案，政府應於法規源頭保障移工權益。