結構技師準確評估 克服搜救困境

2018-02-12

〔記者簡惠茹／花蓮報導〕由於花蓮雲門翠堤大樓倒塌後呈現三明治的形狀，中國遊客一家五人受困的二○一室，更被夾在最底層的死角，埋在地下，被倒下的梁柱包圍，造成搶救困境，經結構技師分析判斷，在完全不打斷梁柱的情形下，救災人員成功進到房間將人拉出，光是搶救二○一室，就耗時超過卅八小時。

台灣省土木技師公會、台南市結構工程技師公會等超過五個以上技師公會，從第一天救災時就開始協助，提供專業的建築評估意見，台灣省土木技師公會技師磨年生從第一時間待到最後一刻，他說：「這是救災團隊大家一起努力，才能成功救出受困民眾。」

台南市結構工程技師公會常務理事施忠賢說，光是二○一室就兵分四路，一開始由三樓進入，從二○三室上方往下打穿到二樓，但二○一室的周圍都被橫倒的梁柱包圍，根本進不去。後來清空二樓路線，但到了二○一室浴室門口時，還是遭梁柱阻擋。再從二○一室浴室左方切入，還是無功而返，一直到九日嘗試從四樓往下挖掘，才成功進入，並拉出三人。

磨年生紅著眼眶說，大樓內鋼筋早已變形交錯，層層堆疊的天花板、樓地板，光打一面牆就要二小時的時間，感謝大家的合作，和無限的檢討，才促成二○一室的挖掘工作，大樓內每一塊石塊、磚頭，都是救災人員一塊、一塊徒手搬運出來的，「我們真的要非常非常敬佩他們」。