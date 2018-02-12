不捨楊小弟 遺體修復師買新衣為他換裝

2018-02-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕跟父母來台旅遊卻遇地震劫難的十二歲男孩楊浩然，十日被搜救人員從瓦礫堆中拉出，四肢因死亡多時僵硬變形。遺體修復師不捨，自掏腰包買了一套新衣替他換上，負責人王薇君還先將衣物拿到靈堂前，低聲溫柔地對著遺照問「喜歡阿姨準備的衣服嗎？」聞者為之鼻酸。

來自中國北京的楊浩然，與父母楊捷、丁守慧及外公丁文昌、外婆何鳳華同遊台灣，走訪墾丁、花東沿途景點及花蓮七星潭後，六日下午入住位在雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」二○一室，卻遇花蓮強震，就此深埋在伸手不見五指的瓦礫堆中，十日才被搜救人員發現，重見天日。

中華民國葬儀商業同業公會召集人王薇君及其遺體修復團隊，昨晚準備要為楊浩然修復遺體時，不忍看他浮腫蒼白的身軀滿身傷痕，跑到市區買了一套全新的運動衣服，希望能讓他走得帥氣有型。

「蝙蝠俠是所有男孩子的最愛！」王薇君買了一頂毛帽、一件白色內衣、黑袖白星星及紅底的運動衣、黑色運動褲、運動外套和一雙黑色的運動鞋，更挑了一件所有男孩都愛的「蝙蝠俠內褲」，希望重現楊小弟生前活潑開朗的個性。

王薇君在進入遺體修復室前，先走進楊浩然的靈堂，將所有衣物攤開後，再耐心一件一件地重新摺好，並在遺照前雙手小心翼翼地捧著衣物，低聲溫柔地問「喜歡嗎？」語畢瞬間轉身，淚水潰堤，隨即跟著同事直奔遺體室。逐漸消失在黑夜中的溫柔背影，讓在場者為之鼻酸、動容。