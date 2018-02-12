大小餘震307起 地震序列已明顯衰減

2018-02-12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕花蓮強震後，大小餘震不斷，據氣象局地震測報中心統計，累積大小餘震已達三○七起，昨更發生規模達四．二餘震，不少民眾餘悸猶存。

氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，該地震序列已進入明顯衰減期，接下來要發生規模五以上的機率已趨近於零，且要發生更大地震的機率非常低，但大大小小餘震發生，可能還要再一個多禮拜的時間。

昨發生規模4.2餘震

據地震測報中心統計，截至昨天下午六點為止，花蓮強震後，已發生多達三○七起餘震，規模多為三到四左右。氣象局地震測報中心代主任陳國昌表示，根據近幾天的觀察，這起地震序列已經進入明顯的衰減過程，從每小時兩、三起餘震，發展到一個小時才發生一起餘震，顯示應力平衡已幾乎接近平衡。

陳國昌說，他發現近幾天部分餘震位置都偏離主要餘震區，有時偏南、有時又偏北，有可能是這些地方原本就位於地震潛勢區，不管主震是否發生，這些餘震原本就會發生。還有另一種可能是，原本不足以產生地震的地方，因這次地震序列引發地震活動。

陳國昌表示，其實近年來台灣整體發生地震的次數都差不多，但去年確實比較少，相對來說，東部去年也比較少，但沒辦法說因為這個原因，所以才發生這次強震，畢竟這已涉及地震預測。