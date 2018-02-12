500人還住收容所 今起安置在旅館過年

2018-02-12

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕花蓮震災發生後，到昨日還有近五百人住在收容所中。眼見春節即將到來，立委蕭美琴建議將災民安置在旅宿飯店內，讓他們有比較好的環境可以過年。花蓮縣長傅崐萁表示，受災戶以及拆除時暫時撤離的限制區居民，將在今天晚上之前全面安置完成，居民可選擇住宿縣府安排的飯店、旅館或民宿，或選擇領取一個月的短期租金補償。

睡5晚大通鋪 干擾難安眠

住在收容所五個夜晚、白金雙星倒塌戶陳小姐說，收容所睡大通鋪，晚上難免會受到干擾睡不好，「母親腰不好，睡這個硬床腰都痛了」，如果能暫時住在飯店，當然比較好，也比較有隱私，先過完年，再打算未來。陳小弟弟說：「晚上睡覺都會有嬰兒哭聲，睡不好。」

震災後，花蓮縣府在小巨蛋、中華國小設臨時收容所，提供無家可歸、不敢回家等災民居住，依據縣府統計資料，收容人數最高峰出現在八日晚上，達到八○六人，之後就逐漸下降，到昨晚為止，仍有四百九十六人。

蕭美琴說，現在一些受到地震影響變成危樓的要趕快鑑定，這些民眾暫時沒有辦法回家，花蓮飯店這麼多，過年都空著，應該可以安排災民入住，昨天接洽後，有企業已經表達願意在過年期間幫無家可歸的民眾支付住宿飯店費用。

傅崐萁昨天表示，搜救完成後，災後重建進入第二階段。短期計畫方面，由於農曆春節即將到來，包括雲翠大樓、白金雙星等危樓住戶、被張貼紅單「危樓」的屋主，粗估「人數不低於一百八十戶」，縣府將派員「一對一聯繫」，提供直接服務，包括證件、慢性病、假牙、輪椅輔具等，

針對拆除時「暫時撤離」的限制區居民，以及以上受災戶，也將在今天晚上前全面安置完成。居民可選擇住宿縣府安排的飯店、旅館、民宿，因為有許多旅宿業者都願意加入安置行列，產生的費用由縣府全權支付，「時間至少會到農曆年、元宵節過後」，直到居民可以回家為止，期間也會發給零用金。

至於不願意接受縣府的旅宿安置者，則可領取一個月的短期租金補償，依照戶口內人數，比照台南地震，每戶發給六千元至一萬六千元的租金補貼。