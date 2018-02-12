搶救花蓮觀光 旅行團最高補助3萬元

2018-02-12

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕花蓮強震重創當地觀光，政院昨邀集國發會、觀光局、銀行業者等單位召開災後振興花蓮觀光會議，擬定三大紓困方針振興當地觀光；包括協助當地業者融資、二至七月花蓮旅遊團每團最多補助三萬元，另也加強推出當地台灣觀巴與台鐵合作優惠等，農曆年後上路。

據了解，為鼓勵旅行團前往花蓮旅遊，二至七月間將補助住宿費每人每日五百元、交通租賃車費二分之一，二十人以上每團補助上限三萬元。

200億元額度 供受災企業專案融資

會議也請經濟部協助受災企業融資及貸款續貸成數保證，預計國發基金或花東基金亦將提供二十億元，提供信保基金十倍擔保之用，總共兩百億元額度內，提供受災企業專案融資。

花蓮強震影響，飯店與火車都出現退訂潮。台鐵統計，八日至十一日，東部幹線每天約有萬張退票，比例較去年平均增約兩成五，但車票釋出後，也有人搶訂，主要為返鄉需求，如九日開放花東實名制訂票，近三千座位「秒殺」。

為重振花蓮觀光，觀光局副局長張錫聰則指出，昨日振興會議擬定補助方案，將先投入千萬元經費，鼓勵旅行社組團到花蓮旅遊，細節將再與業界討論，待行政院最後核定。另外，配合今年「海灣旅遊年」，將規畫「台灣樂園節」海洋親水活動在花蓮舉辦；並將辦理「Train-Bus台灣觀巴台鐵旅遊護照」的網路社群與媒體行銷，加強花蓮地區路線的推廣。