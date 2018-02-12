千人搜救109小時 雲翠大樓開拆

2018-02-12

2中客遺體難挖出 家屬同意中止 搜救隊撤離鳴笛致意

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮地震受損受困人數最慘重的雲門翠堤大樓，在昨天搜救第五天上午，仍有最後二名中國籍遊客遺體尚未挖出，花蓮縣府取得家屬同意後，宣佈搜救中止、開始拆除雲翠大樓，預計今午舉辦聯合公祭。

201房噴記號 挖到就改人力挖掘

花蓮縣府昨天上午表示，已得到中國旅客家屬同意，宣佈二名失蹤者丁文昌、何鳳華夫婦已罹難，搜救工作停止，拆除作業展開，但會「小心翼翼把最後二位罹難者順利接出」。

上午十時許，搜救人員列隊兩排，鳴笛兩次後，向大樓深深鞠躬，象徵搜救告終。花蓮縣消防局副局長吳泰濬說明，拆除工作開始前，已先由特搜隊人員在二具大體所在的二○一號房預作保護工作；包括先以毛毯包裹已挖出的部份遺體，以木板將罹難者遺體隔離保護，接著用紅色噴漆標示「二○一號房」記號，房間四周再拉上黃色封鎖線，怪手開挖時，如挖到二○一號房，就要立刻停止。

雲翠大樓從災後的七日凌晨啟動搜救，一直到十一日上午十點左右宣佈停止搜救，花蓮縣震災應變中心隨即於昨天下午一點撤除，歷時一○九小時。

二月六日深夜發生的花蓮強震，造成公園路統帥飯店、商校街雲門翠堤大樓、國盛六街的吾居吾宿、白金雙星等四棟大樓傾塌；此外，道路、地表破裂多達十七處、七星潭海岸隆起、以及多處橋樑損壞封閉等。

強震總計造成十七人死亡、二百八十九人受傷（至昨日仍有十四人住院）、四百九十六人仍在安置中。

這段時間，救災人員冒著生命危險，在瓦礫堆中搶救生命，統計共投入消防人力二千一百三十四人次、警力五千四百四十三人次、國軍二千二百三十六人次、民間團體九百三十八人次、共計一萬零七百五十一人次。

前來支援的救災單位國內外達廿六個，包括日本的七人搜救隊，攜帶生命探測器支援雲翠大樓搜救共計卅六小時；新加坡政府也派出空軍C-130運輸機，運送二百九十七萬元台幣的救援物資。