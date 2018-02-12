傅崐萁重建扯台南 經費估需20億

2018-02-12

善款今交監督 找來曾出問題的紅十字會長當召集人 引發爭議

〔記者游太郎、陳鈺馥、王錦義、王峻祺、花孟璟、蔡文居／綜合報導〕花蓮震災搜救告一段落，花蓮縣長傅崐萁昨表示，對於市民要求檢測的危樓，將全面進行安全檢查，針對危樓住戶長期安置，將興建永久屋，預估經費約需廿億元，希望社會慈善資源給花蓮更多支持鼓勵。行政院長賴清德則強調，後續賑災跟重建工程，行政院一定會跟花蓮縣政府站在一起！

台南重建全用善款 中央未撥200億

但傅崐萁日前抱怨捐款不太夠，抱怨中央也只給三、四億元的應急金，遠比台南的兩百億元少，質疑有差別待遇。行政院昨日澄清指出，震災發生前後已撥款近十億協助；行政院長賴清德昨到花蓮勘災則強調，國家有制度在因應這種重大事故，都是同一標準，絕不會獨厚台南，而台南地震後續重建工作，用的全是善款及市府本身經費，中央並無撥款二百億。

台南市府也澄清，行政院於台南震災提出的「安家固園」計畫匡列二百億元，是針對全國七十六萬棟老舊住宅鼓勵進行耐震詳評與補強，目前已轉成危老條例執行。

而各地善款還在持續湧入花蓮，目前花蓮收到的民間善款累計已達五億九千五百萬元，新北市蘆洲區湧蓮寺昨天則宣布將捐出一千萬元。花蓮縣表示，民間善款將交給今天成立的花蓮縣善款監督委員會，由陳長文擔任委員會總顧問，紅十字會總會長王清峰為委員會召集人，邀集社會賢達、災民代表、專家加入，「縣長不是委員會的一員」。

但對花蓮縣府找過去善款運用曾引爭議的紅十字會高層來主導花蓮善款運用，昨已在網路引發爭議，有民眾擔心善款運用再出問題。此外，台北里長等多處昨陸續收到傅縣長所送春節禮盒，雖然花蓮縣府表示是一月就預訂，但部分收禮人士尷尬表示，經費其實用在震災更好。

震災後 台北里長收到傅縣長春節禮盒

行政院「花蓮賑災及重建專案小組」召集人陳美伶昨強調，行政院在地震發生次日，立即先行撥付花蓮縣三億元。先前於一月卅一日增撥花蓮縣特別統籌分配稅款五億元等總計近十億元可運用。

傅崐萁昨晚回應表示，震災後，賴院長立即撥款三億元，與各部會經費加總約四億，縣府感謝賴揆、蔡總統等多次來花蓮關心與協助，但經費不夠，對整體重建仍是沉重負擔。

對於重建，傅崐萁則說，縣府針對地震直接受災、間接受災所導致的危險建築，由五十位台灣土木技師公會及結構技師、建築師進行全面體檢，若確定是危樓，將興建永久屋。