不放棄治療 攝護腺癌患環遊世界

2018-02-11

圖‧文／陳忠信

69歲退休企業家黃先生（化名），原本在65歲退休時，規劃1年後出發環遊世界，卻在3年半前因為脊椎骨異常疼痛就醫，經檢查後發現罹患晚期攝護腺癌合併骨轉移，包括脊椎骨、四肢骨都出現癌細胞轉移，不僅疼痛難耐，甚至讓他無法正常走路，只能依靠枴杖行動。

由於罹患的是晚期攝護腺癌，醫療團隊先以荷爾蒙治療。但1年半後失效，再採第2線荷爾蒙治療，可是轉移部位仍持續疼痛，得靠止痛藥才能緩解。

經評估後，合併使用每個月1次的放射線同位素療法，黃先生在第4次治療後，骨轉移症狀明顯改善，不再為疼痛所苦，還能夠行走自如，等到完成總共6次的療程後，他便開心地照原計畫出國旅遊。

晚期攝護腺癌轉移至骨頭的機率達7%以上，會造成轉移部位疼痛、骨質疏鬆、骨折等症狀，嚴重者還會因為脊椎骨折斷壓迫神經，導致下肢癱瘓。

原則上，晚期攝護腺癌以荷爾蒙治療為主，但2年左右就可能產生抗藥性而失效，為改善骨轉移情形，後續會再視患者狀況，建議適切的治療方式，例如：放射線同位素療法。

放射線同位素療法是讓與鈣質相近、易被骨骼吸收的放射性同位素，直接進入骨轉移部位，消滅癌細胞，藉以改善骨轉移帶來的疼痛、預防骨折，恢復患者的行動能力。

雖然晚期攝護腺癌無法被治癒，但只要患者配合醫囑，積極接受治療，還是能抑制腫瘤生長、減緩骨轉移症狀，再加上養成良好的飲食及生活型態，就有機會延長存活時間，找回生活品質。

（作者為台大醫院泌尿部主治醫師）