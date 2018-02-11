出國生病就醫 半年內可核退費用

2018-02-11

記者吳亮儀／台北報導

出國旅遊也要注意身體健康！根據健保署統計，2016年在國外最常發生不可預期的緊急傷病前五名分別為急性上呼吸道感染、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病及扁桃腺炎，出國前可加買海外突發疾病醫療險。

呼吸道、扁桃腺 最易出狀況

健保署醫管組專門委員林寶鳳說，出國遊玩時若發生不可預期的緊急傷病，得立即在國外醫院就醫，可在門、急診治療當日或出院日起的6個月內，向投保單位所在地的健保署分區業務組申請核退費用。

申請時應檢附自墊醫療費用核退申請書，表格可至健保署全球資訊網站下載，以及醫療費用收據正本及費用明細、診斷書、住院案件者。

另外，還要檢附出院病歷摘要、當次出入境證明文件影本，例如出入境公務櫃檯核蓋的入出國查驗章戳，或服務機關出具證明。

另外，若是在中國住院5日以上的核退申請案件所檢附的診斷書及醫療費用收據正本，需到中國公證處辦理公證，回國後再到海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。

疾病管制署也提醒，出國前最好先上疾病管制署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情，並到旅遊醫學門診完成預防性用藥與疫苗接種評估。

例如目前中國、韓國、日本等國的諾羅病毒與急性腸胃炎群聚事件持續增加；東南亞、南亞、非洲、中南美洲暨加勒比海地區，流行登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒等蟲媒傳染病。