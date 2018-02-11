《健康聚寶盆》銀髮族失能 衰弱症是前兆

2018-02-11

文／陳煌其

台灣老年人口逐漸增加，預計到了今年（2018年）老年人口就會超過14%，正式進入高齡社會。

在北歐國家較少有長期臥床的高齡患者，而台灣高齡人口臥床的平均時間長達約7年之久。北歐國家注重預防失能，重視老年人的運動與營養方面的健康促進，希望銀髮族是能夠「在地成功老化」；台灣則注重已經開始失能的老年人照護。

衰弱症有5項臨床指標

台灣人普遍在面對家中長輩出現容易疲憊、走路有障礙、食慾不佳等情形時，就會讓長輩們「在家多休息」，然而這樣身體衰弱的情況就會日漸惡化，到最後就開始臥床、失能。如果家中長輩開始出現這樣的狀況時，應當特別注意，這可能已經處於「衰弱前期」。

大家會比較常聽到「肌少症」，但國外研究團隊在2001年時提出「衰弱症」的5項臨床指標，分別為近期體重減輕（3個月體重減少5%）、容易感到疲累、手握力不足、走路速度緩慢、身體活動量偏低，符合1-2項則定義為「衰弱前期」，符合3項以上則為「衰弱症」。「肌少症」為「衰弱症」的一種臨床表現。研究發現，衰弱程度越高，失能、住院機率及死亡的風險就會越高。

導致「衰弱症」的主要因素為：身體老化、多重共病症、營養不良、運動量少、心理狀態不佳、社會支持能力差等。不過「衰弱症」若積極治療是能有效改善的，而營養與運動、復健是關鍵。

然而營養不良的因素很多，常見原因大多為食慾不佳、吞嚥困難、牙口不好等，所以必須針對不同個案需求給予適當的建議。

家中長輩開始出現上述狀況時，建議就醫，別認為這是老化的正常現象而放任不管，這樣只會讓身體狀況日漸惡化的。儘早進行營養評估、營養介入及復健治療等醫療處置才是有效的解決之道。

（作者為嘉義基督教醫院營養師）