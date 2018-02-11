口臭業績掉 扁桃腺結石險整垮金牌業務

2018-02-11

圖‧文／陳亮宇

38歲蔡小姐（化名）為金牌保險業務員，溝通能力絕佳，平時一出馬，保單輕易入手，但她近半年來時常感到喉嚨卡卡，右側喉嚨特別痛，張口說話時更明顯「口氣」不佳，讓她害怕與人說話，導致業績大幅下滑。

口氣差 還以為罹牙周病

蔡小姐原以為罹患牙周病，但看了多次牙醫仍未改善問題，輾轉至耳鼻喉科就診後，才知道原來是扁桃腺結石惹的禍。

她在門診接受詳細內視鏡檢查，發現扁桃腺表面有一些小凹洞，而右側深部小凹洞卡了一顆顆白色的小球，透過耳鼻喉長鑷將小球抽取出來，蔡小姐頓時覺得喉嚨異物感消失，整個人也輕鬆許多。

經告知病因是扁桃腺結石，她當下還一頭霧水，反問：「我只聽過腎結石、膽結石、牙結石，可沒聽過扁桃腺結石。」

可隨咳嗽或漱口排出體外

其實，扁桃腺結石是淋巴球、白血球、細菌、食物殘渣集結成團的塊狀物，通常為淡黃色、黃綠色或米白色。

因為扁桃腺並非一顆圓形的球，其表面有許多小凹洞，稱為扁桃腺隱窩，當扁桃腺結石長期囤積在扁桃腺隱窩，就容易引起局部發炎，造成喉嚨卡卡不舒服的感覺。

通常扁桃腺結石會隨著咳嗽或漱口排出體外，但若扁桃腺結石引起的口臭，經積極改善口腔衛生仍無效，則可以考慮摘除扁桃腺，以改善惱人的口臭問題。

如果經常口臭且刷牙也刷不掉惱人的臭味，喉嚨附近的小洞可以看到白色塊狀物，則很有可能為扁桃腺結石作祟。民眾切勿自行用蠻力取出，以免傷及黏膜，建議透過耳鼻喉科專科醫師協助處理，才能使口氣清新宜人，不再羞於開口。

（作者為亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部頭頸外科主任）