明後天下探6度 小年夜逐漸回暖

2018-02-11

〔記者楊綿傑、劉力仁／台北報導〕寒流昨晚報到，全台冷颼颼，明、後天台南以北最低溫下探6度，民眾要注意禦寒。

前一波寒流來襲時間長，全台流感、心血管疾病者大增，塞爆各大醫院急診室，今天起又要注意了。氣象局預估，今天氣溫將一路往下滑，低溫將延續到後天；今天清晨中部以北雖有陽光照射，但氣溫僅剩11至12度，且越晚越冷，明、後天受寒流加輻射冷卻效應，台南以北僅有8至10度，空曠地區下探6度，到後天白天氣溫才會逐漸回升。此波寒流沒有攜帶水氣，降雨機率比較低，西部地區可以看見陽光。

中央氣象局預報員陳建安指出，此波寒流從昨晚到今天，溫度逐漸下降，雖然白天有點陽光，溫度會略微回升1、2度，但整體持續下降，最冷的時候會發生在明天及後天的清晨，預估台南以北、宜蘭、花蓮市區低溫僅有8至10度，沿海空曠地區甚至只剩6至7度，後天白天寒流開始減弱，此後溫度一天大約會回升2度。

降雨部分，今天北部、東北部上午有點雨，下午開始出現陽光，中南部大部分地區多雲到晴，從明天起全台大部分地區都是多雲到晴的天氣。不過也因為白天有太陽，各地受輻射冷卻影響明顯，白天舒適、清晨偏冷，早晚溫差大。

西部空品 非橘即紅

在空氣品質部分，今天受境外污染物影響，西部地區空氣品質指標（AQI）非橘即紅，提醒民眾注意，環保署監資處長張順欽表示，從監測資料來看，境外污染物的傳遞方向稍微偏向中國華南沿海，因此今天金門、馬祖AQI均為對所有族群不健康的不良紅，澎湖為對敏感族群不健康的警戒橘，雖然本島影響相對較低，不過北部到雲嘉南AQI仍可能達到警戒橘、高屏為不良紅，持續時間約為整個白天，提醒民眾注意。