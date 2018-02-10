臉癢有「水」睡不好 過敏性積液性鼻竇炎搞鬼

2018-02-10

文／陳建志

一名60歲女性晚上睡覺平躺時，不僅會鼻塞，喉嚨感覺有痰，只要一翻身，還會覺得右臉有「水」流過，然後右臉深處就會奇癢無比，怎麼抓都抓不到，超想用筆把臉頰搓破。

她在辦公室趴著午休時，只要一轉頭，也會有這種奇怪的感覺。

這種狀況持續了好幾個月，讓她不勝其擾，原本以為是顏面皮膚過敏，但在睡前塗抹止癢藥膏時，依然沒有改善，一到睡前就是壓力，睡覺就只能採取60度半坐臥姿，往往無法熟睡。

就醫時，當醫師撐開她的鼻孔時，發現有嚴重的鼻過敏；安排電腦斷層時，更發現右臉深處的上頷竇內還真的有「水」，證實是過敏性積液性鼻竇炎。

鼻竇跟鼻腔一樣，也是覆蓋著一層會分泌黏液且充滿血液循環的黏膜，當過敏性鼻炎擴展到鼻竇時，鼻竇黏膜也會因此出現發炎腫脹；若持續分泌出液體來不及排出時，就會堆積在鼻竇內，一旦改變頭部姿勢，它就會因重力因素而流動，當觸動過敏的鼻竇黏膜時，就會感到搔癢。

過敏性積液性鼻竇炎如同慢性鼻竇炎，治療以口服抗組織胺為主，往往需要連續治療3個月以上才會見到療效，也有專家建議直接以消炎藥物進行鼻竇清洗術，或靜脈注射抗組織胺，或許可以加速療效。

使用益生菌進行免疫調節，可減輕過敏，輔助藥物治療。

嚴重者恐併發鼻息肉

此病如果不治療，不僅會影響生活品質，隨著症狀愈發嚴重，就會變成阻塞性或化膿性鼻竇炎，甚至併發鼻息肉，造成嚴重鼻塞膿鼻涕、慢性咳嗽與頭痛，這時就只能接受手術治療了。

這名女患者規則接受治療3個月後，症狀就已消失。

建議這類患者的居住環境宜保持乾燥與清潔，定時清潔棉被及枕套以減少塵蟎，避免飼養寵物；規則的戶外活動，多接觸大自然。

勿自行擦止癢藥膏

最重要的是，若出現臉部搔癢或有水流動時，宜正確就醫，別自行使用局部止癢藥膏。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）