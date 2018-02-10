腎病照護輸非洲？ 腎臟醫學會投書國際平反

2018-02-10

記者吳亮儀／台北報導

國際知名醫學期刊《Lancet》（刺胳針）去年5月將台灣的慢性腎臟病照護僅評50分，不只落後日韓，甚至輸給非洲坦尚尼亞。台灣腎臟醫學會認為評比方式不公，多次以信件來往說明，《Lancet》已在日前接受刊登平反文章。

《Lancet》去年的文章中，作者使用各個疾病的死亡人數除以全人口數，再用統計方式回推，估算各個疾病健康照顧可近性與品質指數，而在慢性腎臟病照護這一領域，台灣只獲得50分的評分，連坦尚尼亞都有65分。

台灣腎臟醫學會理事長盧國城指出，以腎病死亡人數多寡做為品質指標有太多的疑慮，我國民眾慢性腎病大多是糖尿病及高血壓造成，因醫療進步，病人活得久，落入洗腎階段後死亡，死亡率就歸算到腎病頭上，這是有爭議的。

盧國城撰文「對評量健康照護可近性及品質指數（HAQ Index）的挑戰」投稿到刺胳針期刊，以平反造成台灣慢性腎臟病照護品質不佳「污名」的文章，最後在本月3日刊登。

盧國城說，這項評比標準和公式只適合設計出來的歐美國家，並不能套用到世界各國，且我國醫療體系對腎臟病患者照顧良好、5年存活率高，也應納入討論。

盧國城也提到，歐美國家器官捐贈風氣很盛行，甚至有些國家認定醫院可直接在醫師宣布死亡後有權取器官給需要的病患，因此換腎病患多，而我國1年僅約300多名腎臟捐贈者，大大影響評比分數。