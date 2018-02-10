慢性骨膿腫 8月嬰膝無法伸直

2018-02-10

文／侯玉真、黃伊淨

楊小弟（化名）是8個月大的小男孩，雖然還不會說話，但非常活潑好動，常在家裡爬來爬去。

但是自從某次感冒後，他就活動力變差，且經常哭鬧，半夜常醒來，搞得全家雞犬不寧。阿嬤覺得很奇怪，就帶他來看醫師。

醫師檢查後發現楊小弟左大腿遠端局部有腫脹發熱的情況，後來經診斷為Brodie氏膿腫。

Brodie氏膿腫 好發兒少脛骨

這是一種局部型的慢性化膿性骨髓炎，好發在兒童及青少年的脛骨上下端與股骨、肱骨、橈骨的下端。急性期發作時會出現疼痛、腫脹症狀，數日後皮膚轉紅。

臨床上檢查時，會有局部壓痛和腫脹，Ｘ光可以發現膿腫以圓形或橢圓形骨質破壞表現，且周圍骨質有硬化的情形。

楊小弟接受骨科醫師清創手術。包括清除發炎的肉芽組織及髓腔膿液，與刮除硬化的骨壁，配合抗生素治療後，病情獲得控制。

然而開完刀1.5個月後，阿嬤卻發現楊小弟有膝關節無法伸直，且不能爬行等問題來復健科就診。經治療師評估與醫師診斷後，認為楊小弟可能因為疼痛、動作減少，造成了關節活動度受限與影響動作表現。跟阿嬤說明了弟弟的狀況，並解釋可以藉由提供骨科性與早療復健等相關服務來改善目前問題。

◎適宜的運動：在手術後，關節因為減少活動常會發生僵硬的情形，這時可以在治療師協助下進行主動或被動的關節運動，以改善關節活動度。但需要負重的發展性運動（例如跪及爬等活動），因為可能加重關節的負荷，則需要骨科醫師評估後，待骨質回復一定程度才可進行負重運動。

◎在無發炎或發熱時，可採用熱敷包進行熱療，有肌肉放鬆及增進局部循環的效果。

◎徒手按摩軟組織僵硬部位與手術結疤處，以增進組織柔軟度且可避免沾黏。

清創術後 復健熱敷助改善

如果楊小弟之後持續紅、腫、熱、痛症狀或疼痛加劇現象，就需要停止活動，立即去醫院就診。

楊小弟半年後，左膝關節可伸直，並可獨立站立短距離行走，也沒有發生長短腳的情況，阿嬤終於鬆了一口氣。

（作者分別為嘉義長庚醫院復健科物理治療師及職能治療師）