寒流宅在家藥吃完 躁鬱症患者想不開

2018-02-10

記者蔡淑媛／台中報導

天氣濕冷讓很多人只想宅在家，不想出門，尤其是憂鬱症患者或是有憂鬱傾向的人易因缺乏日照、少運動，使得可傳遞快樂訊息的腦部血清素和腦內啡分泌減少，若又與他人不來往、少互動，更易發病；日前甚至有患者未規則服藥，想不開而自殺送醫，醫師提醒家屬和親友要特別注意。

台灣精神醫學會理事長、中山醫學大學附設醫院精神科醫師賴德仁指出，若發現憂鬱症患者出現嗜睡、少說話甚至不說話、對任何事情都不感興趣、不想動等行為退縮，就要注意患者是否有規則服用藥物，以及是否有想不開的念頭，甚至要陪他盡速就醫。

嗜睡發懶不說話 應速就醫

賴德仁最近就遇到1名45歲躁鬱症患者因天氣寒冷不想出門，即使藥吃完了也沒回診拿藥吃，結果正值憂鬱期想不開，幸好即時被發現，送醫急救，搶回一命。

賴德仁提醒，女性在月經周期開始前、產後和更年期容易憂鬱，若加上天冷、日照少、活動量減少更要注意防範憂鬱症發生；獨居者也是高風險群，周圍的人應多關心及陪伴，減少孤獨感，防止想不開。

賴德仁指出，天氣寒冷、日照少，民眾因少曬太陽，腦部分泌血清素變少、褪黑激素增加，加上天寒不運動，腦內啡分泌也變少，以致冬季憂鬱症患者增加及病情惡化。

務必定期回診 規律服藥

要改善冬季憂鬱，賴德仁建議，趁著天氣好的時候，要外出曬太陽和運動，即使天氣寒冷、下雨，在室內也要做運動，尤其憂鬱症患者一定要持續規則服藥，不能中斷，並且找朋友聊天；親友也要傾聽、支持、陪伴，如果仍無法改善，要儘快陪他就醫；之前病情好轉的患者也要警覺再復發。

醫師強調，規律服藥，曬太陽、多運動、保持規律生活很重要。