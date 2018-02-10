蘇花改通車5天 27車輛誤闖挨罰

2018-02-10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花公路山區路段改善計畫第一階段蘇澳—東澳段五日通車，初期僅限小型車通行，宜蘭縣警察局已加強巡邏執行違規取締作業，截至昨日下午兩點，共有六輛遊覽車、六輛大貨車、六輛大型重型機車及九輛機車闖入，都依法處九百元至一千八百元罰鍰。

交通部公路總局副局長許鉦漳表示，蘇花改通車路段設兩支測速照相，且有採購移動式測速照相；未來宜蘭縣警察局也會採取科技執法，取締超速、違規行駛路肩，今年完成設計並發包採購設備，希望於一○九年蘇花改全線通車後一併啟用。

蘇花改通車六個月內將檢討是否開放大客車通行，若開放大客車通行後，同樣於六個月內再檢討是否開放大貨車通行，至於機車則未規劃開放。許鉦漳說，這是當年環評時就已承諾，通車後要分階段開放不同車種，讓民眾及交控中心人員逐漸熟悉蘇花改交通運作，因長隧道內空氣品質較差，且蘇花改僅單一車道，未來有小型車、大客貨車後，再開放機車恐衝擊整體交通安全。

蘇花改通車至今，每日通行量約在三千八百至五千輛，許鉦漳表示，蘇花改單一車輛限速六十公里，預估每小時車流量達一千輛時，就會產生壅塞情況。春節連續假期將至，公路總局預期春節期間將湧入大量車潮，目前已於蘇澳地區規劃分流疏導動線，希望小型車往返南方澳下國道五號後，左轉行駛馬賽路接台二線；南下往蘇花改車輛，下國五後右轉接台九線，蘇花改往蘇澳交流道則走台二戊線。