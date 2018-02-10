結髮70年育15兒女 五代同堂百餘子孫

2018-02-10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉高齡九十二歲的黃本英與八十七歲妻子黃林窓妹，結髮七十年鶼鰈情深，靠務農養育十五名子女，數十年來每天走路兩小時，身體硬朗，去年還有了第五代玄孫，子孫多達一百多人；每年春節兒孫滿堂，十分熱鬧。

現仍擔任湖口鄉農會小組長的黃本英，廿二歲經媒人介紹，迎娶十七歲的林窓妹，兩人胼手胝足照顧八甲茶園、一甲多稻田並飼養家畜，維持家計。

婚後陸續生了六個兒子和十個女兒（一女夭折），十五個子女各自成家立業，孫子女卅七個，去年新添玄孫，五代子孫一百多人。

鶼鰈情深 靠務農維持家計

農忙之際如何養育這一群子女？曾榮獲模範母親、優良示範農家獎的黃林窓妹說，就大的帶小的啊！還好，孩子們都很乖，相親相愛不計較，雖然難免會調皮搗蛋，但不曾讓她傷心、失望。

黃本英回憶，早年全家睡在同一個通鋪，起床時驚訝發現孩子怎麼少一個，突然聽到女兒的哭聲，原來她滾到床底下了！

老八黃明上說，他由兄姊帶大，父母經常告誡他們要正正當當，不偷不搶，雙親不曾打罵，都是講道理。

兩老養生之道是粗茶淡飯，每天清晨起床，先空腹飲一茶匙茶油，然後散步兩小時。多名家族長輩都高齡八、九十歲，最年長一○六歲。

夫妻倆朝夕相處七十載，偶爾也會鬥嘴，但鮮少生氣，各退一步、相互扶持，恩愛之情令鄰居稱羨。

書香傳家 黃家曾出7秀才

黃氏家族以書香傳家，黃本英的姪兒黃健二說，共出了七名秀才，曾獲清光緒皇帝欽頒「節孝」匾額，今桃園楊梅秀才窩、秀才路即是因黃家而命名。

湖口鄉長林志華表示，兩年前黃本英九十歲大壽，子孫上百人從各地返鄉，席開十幾桌。每年農曆春節，九個女兒回娘家探視雙親，吃飯都要四、五桌才夠，家裡充滿歡笑聲，幸福、熱鬧的大家族景象，在現代工商業社會難得一見。