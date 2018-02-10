今晚寒流報到下探6度 凍到下週二

2018-02-10

〔記者楊綿傑／台北報導〕過年前最後一個週休，許多民眾忙著外出採買年貨，別忘攜帶雨具及注意保暖，氣象局表示，今天將有鋒面通過，各地都有短暫雨，入夜起寒流將報到，一直冷到下週二，中部以北低溫下探六度。寒流也帶來空污，預估西部地區週六晚間到週日，空氣品質指標（AQI）都在警戒橘，高屏AQI甚至會達到不良紅，提醒民眾注意。

今全台各地有雨

中央氣象局預報員林伯東說，今天受到鋒面影響，各地都是有雨天氣，晚間開始受到寒流影響，溫度會一路下滑，下週一、週二都有可能出現六度低溫。這波寒流沒有伴隨水氣，後續幾天也沒有明顯天氣系統影響，因此西部地區為晴朗天氣。

這波寒流不帶水氣

林伯東說，東部地區因位處迎風面，雲量會較多，至於西部地區則會較晴朗，雖在寒流影響期間，但陽光照射下中部以北白天溫度仍可能升到十五度，中南部甚至有機會到廿度。不過入夜後受輻射冷卻效應影響，清晨中部以北低溫僅有七至九度，空曠地區不排除降到六度，下週二白天之後氣溫才會逐漸回升。他也提醒，下週在西部及外島地區，濃霧可能影響能見度，民眾應注意安全。

在空氣品質部分，境外污染物將伴隨寒流影響台灣，環保署監資處長張順欽表示，這波境外污染有沙塵，也有霾害，今晚開始空氣品質轉差，影響時間到明天。目前預估北部、竹苗、中部、雲嘉南AQI為對敏感族群不健康的警戒橘；高屏地區則達到對所有族群不健康的不良紅，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5）。