臨時校務會議 台大拍板過年後再開

2018-02-10

校方要求補足連署人親筆簽名

〔記者吳柏軒／台北報導〕因校長遴選爭議引發軒然大波，台灣大學師生感受校譽受損危機，日前發動網路連署獲千人支持搶救台大，另由學生收集校務會議代表意見，獲卅五人同意，要開臨時校務會議解決，但台大校方昨認為，此案屬重大議題，因部分校務會議代表以電子郵件同意連署，校方要求補親筆簽名，過年前確定無法召開臨時校務會議。

台大遴選出財金系教授管中閔為下屆新校長，後續卻爆發遴選程序瑕疵，包含資訊揭露、利益迴避，連管中閔與他人共同合著的研討會論文也爆學術倫理爭議，但台大校方、校長遴選委員會、學術倫理委員會等組織，相關決議都無法釋疑，導致風波持續延燒至今。

對此，台大師生日前發動「呼籲召開校務會議，處理遴選違法爭議」網路連署，獲超過千人台大師生及校友留名支持，另台大校務會議學生代表童昱文則成功找到卅五名校務會議代表連署，五日依程序向校方提出臨時校務會議召開申請。

台大主任秘書林達德說，經程序委員會討論，認為這次臨時校務會議的請求是重大事項，要請連署代表人回頭補充各連署人的親筆簽名，以及具體的提案內容才能排定議程，請代理校長依照組織章程儘速召開臨時會，確定無法趕在十五日農曆過年前召開。

學生：過去提案申請可出示電郵證明

童昱文則還原五日申請過程，指出與校方承辦人員溝通，經查過去會議提案申請，可利用電子郵件證明，他有所有連署人的郵件回信證明，如果有需要可提供給校方，而提案內容依慣例則是確定校務會議召開日期後，大家再提案連署，當時承辦人員收件並蓋章。

台大教授：校務會議是最可能解方

台大歷史系教授陳翠蓮等日前也召開記者會，呼籲校方儘速召開臨時校務會議，不要技術性杯葛，也盼教育部在台大校內釐清爭議之前，勿核准新校長的人事案，強調校務會議代表人數最多，是現階段最有可能解決爭議的方法。