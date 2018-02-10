繞半個台灣到花蓮 請救難員吃香腸、杏鮑菇

2018-02-10

〔記者俞肇福、林欣漢、張議晨／花蓮報導〕花蓮災後寒冷，但台灣人愛心卻讓人溫暖！

難忘九二一地震，全國各界伸手到故鄉集集鎮救援之恩，南投賣香腸的吳惠風、陳如君夫妻，一聽到花蓮強震，與三位好友從南投開著發財車與自小客，繞了半個台灣五百公里、開了十二個小時的車到花蓮；昨天上午十點就在雲翠大樓外馬路上，免費提供烤香腸、油炸杏鮑菇給救難人員，盡一份台灣人互相幫助的力量。

吳惠風低調地說，「救災我們不會，我們只會烤香腸、油炸杏鮑菇，就讓我們免費提供烤香腸、油炸杏鮑菇，讓救難人員吃飽飽去救災」；他說，兩年前台南維冠大樓倒塌，與太太陳如君為回饋當年震災別人伸援手相助的恩情，把三個小孩交給爸媽照顧，開著發財車到台南維冠大樓外，提供免費香腸與杏鮑菇給救災人員食用。

吳惠風表示，花蓮地震發生後，朋友陳得賢、賣小吃的張裕鈞、陳彥錡，上次沒有跟到台南救災，這次主動打電話問他何時出發，來花蓮為救災盡份心力；他跟老婆整理食材後，前天一早八點出發，晚上八點抵達花蓮，昨天一早就到救災人員聚集的國聯五路上，提供香腸、杏鮑菇。吳惠風說，看到大家吃得開心，他與朋友繞了半個台灣、開了十二個小時車，一切的辛苦總算都值得了！

另外，從七日上午開始，有廿多位花蓮餐廳「總鋪師」主動放下店內生意，趕赴收容中心為災民煮熱粥，從早忙到晚，用熱食慰勞飽受餘震煎熬的災民。

花蓮縣職業廚師公會理事長黃鈿鈞說，他們每天凌晨四點開始備料，早上七點將早餐送抵收容中心，九點收拾完後，再接著準備午餐，下午兩、三點則開始準備晚餐；「雖然過程很辛苦，但大家一起輪流，讓災民吃飽、吃暖，再累都值得！」