逾300戶待重建 傅崐萁：將蓋永久屋

2018-02-10

〔記者林敬倫／綜合報導〕二○六花蓮震災，造成雲門翠堤大樓傾斜，現階段仍有五名中國觀光客受困其中，花蓮縣長傅崐萁指出，預估這次震災重建戶超過三百戶，將協助蓋永久屋，至於所有受災戶每戶可獲得二十萬慰問金，租屋補助每戶六千元。

受災每戶20萬元 租屋每月補助6千元

花蓮震災至今已造成十二人罹難，兩百七十八人受傷，收容八百三十人；傅崐萁表示，花蓮強震至今，共搜救出二三一人， 尚有漂亮生活旅店房客五人失聯。

傅崐萁說，將持續救援所有災區定點，縣府也已主動報地檢署刑事調查，費用由縣府支出，責任歸屬若為縣府絕對會負責到底；他指出，十二日十二點將舉行罹難者聯合公祭，並依法給予補助慰問，受災戶每戶二十萬元，租屋補助每個月也有六千元，今天（十日）就會發放。

傅崐萁表示，花蓮因地震需重建的可能會超過三百戶，將有永久屋興建計畫，為每個受災戶蓋房子安身立命，將在最短時間完成所有災後重建；另外，因震災死亡的國外民眾，縣府會全力協助家屬來台，做好安置工作。

總統夜宿「全國都和花蓮在一起」

總統蔡英文前天到花蓮勘災，前往雲門翠堤等傾塌大樓視察，安撫受災戶說：「一定會給你們一個家！」前晚也夜宿花蓮，蔡英文說，她留宿在花蓮，伴隨著零星的餘震，相信一定有許多花蓮鄉親睡得不安穩；「這個時刻，我要讓大家知道，我們全國都和花蓮在一起」。