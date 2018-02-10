地調所：花蓮強震主因非米崙斷層

〔記者黃佩君、吳柏軒／台北報導〕花蓮六日晚間強震，經濟部中央地質調查所七日派出隊伍前往當地進行調查，地調所官員透露，據目前觀察初步推論，米崙斷層錯動恐非地震主因，而是大的地震如板塊運動的影響斷層被動錯動，造成斷層面產生破裂。對於倒塌建築物多位於米崙斷層沿線，地調所則推論，因斷層錯動將影響震度，可能會超過建築物結構強度所能承受，但斷層並非建物毀損主因；不過學者則引日本衛星數據打臉地調所，指經過前後對照，這次芮氏規模六．○的花蓮地震，就是米崙斷層所致。
官員：板塊運動致米崙斷層錯動
花蓮強震主因是否為米崙斷層，目前仍有多種說法，部分學者認為主震與米崙斷層有關，另也有學者認為難以判斷，建物毀損分佈可能是因為不穩定的地層破碎帶。
地調所七日表示，初步觀察建物毀損分佈與米崙斷層有關係，但具體關係仍要進行查證，並於當天派出隊伍前往實地調查。官員表示，由於整個斷層達七公里多，須沿線測量其破裂位置，加上花蓮目前天氣寒冷下雨不利於步行調查，完整調查十一日以後才會結束，之後經過計算分析才會有確實結果。
但地調所官員也透露，以目前觀察到的結果初步推論，米崙斷層本身的錯動恐非地震主因，而是更大的地震如板塊運動等影響米崙斷層被動錯動，造成斷層面產生破裂。
而對建物毀損多位於米崙斷層沿線，地調所也推論，因斷層錯動本身會影響震度，可能會使震度超過建築物結構強度所能承受，恐是因建築設計考慮到防震的程度尚不足，斷層本身恐非倒塌主因。
學者：後續餘震也繞著米崙斷層
中央大學地質所教授李錫堤表示，看了地調所的說法後，他立刻上日本網站查詢，日本人透過「衛星雷達干涉測量」，比對整個花蓮地區在六日地震發生的前後變形差異，發現差異最大的就在米崙斷層沿線，而所謂災害型地震，就是因為斷層錯動所致，因此認為，日本衛星的直接證據點出，米崙斷層就是地震主因；間接證據則是後續餘震也都繞著米崙斷層發生，認為自己的分析與地調所不同。