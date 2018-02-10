被控改結構釀災 旅店業主：購入時就沒隔間

2018-02-10

〔記者王峻祺、張議晨、王錦義／綜合報導〕花蓮市強震造成雲門翠堤等四棟大樓倒塌，花蓮地檢署首日就派檢察官到各個倒塌點駐地，請縣府提供這幾棟大樓相關的書圖，委託台灣省土木技師公會專業人士擔任鑑定人，到各倒塌的大樓蒐證，其中雲門翠堤大樓多人傷亡，列為調查重點，不排除傳喚縣府人員及屋主說明。

花檢找來專業事務官 並調出4棟樓資料

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁說，花蓮地震造成四棟建築傾倒，花檢已調來台南地檢署三名有土木專業證照的事務官，及承辦台南強震維冠大樓倒塌案的檢察官蔡佩容，並會同台灣省土木技師公會技師聯合到現場採證。目前已調出四棟大樓資料，包括建築執照、使用執照以及變更申請文件等。

雲門翠堤大樓屋齡廿四年，因強震倒塌後，部分住戶將矛頭指向一、二樓的「漂亮生活旅店」變更建物結構、一樓的阿官火鍋店業者打掉一整面牆，是傾倒主因；白金雙星與吾居吾宿大樓住戶也質疑倒塌與違建有關。

雲門翠堤大樓陳姓住戶、漂亮生活旅店員工罹難者江振昌的家屬均質疑，認為一樓火鍋店把一面牆打掉，破壞到主結構體，懷疑是釀災禍首，要求檢察官調查清楚還給家屬及死者公道。

業主先生出面 哽咽道歉願負責

阿官火鍋店老闆陳光印昨天到雲翠大樓現場關心救災進度，他的妻子王桂秀是漂亮生活旅店老闆。他表示，雲門翠堤是住商混合大樓，當初買下時就沒有隔間，一到三樓都是一片空曠區域，一、二樓沒有多加改造主體部分，所有申請也都依照法令規定、旅店也幫住客保險，未來該負擔的責任，絕不會逃避，也會配合檢察官調查。還有人質疑，旅店老闆記錯房號，才錯失黃金救援時間，他也哽咽：「很抱歉，願意負責」。

花蓮縣政府建設處表示，雲門翠堤大樓民國一百零一年曾向縣府申請變更使用執照，申請變更過那些內容，還有待縣府清查過後再對外公布。花蓮縣長傅崐萁表示，災區定點建物相關資料，已主動報請地檢署進行刑事調查，絕對究責到底，責任歸屬若為縣府，也絕對會承擔。