失聯剩這家 中客3代5口人

2018-02-10

自由行旅客余妃家屬抵台 哀痛不已

〔記者張議晨、王峻祺／花蓮報導〕花蓮強震造成中國客四死、五人失蹤，目前入住雲翠大樓漂亮生活旅店二○一號房的五名中國籍旅客，仍未尋獲。來台自由行卻不幸遇難的中客余妃，她的母親彭鈺珍及哥哥余云，昨天已前往花蓮殯儀館，余母一路上泣不成聲，余妃孩子顏小弟僥倖逃生受傷，坐在輪椅上，由志工推進遺體停放室看亡母。

見亡母遺體 余妃兒淚流不止

見到余妃冰冷的遺體，余母、顏小弟眼淚止不住，蹲在一旁不斷啜泣，余母還不斷對著余妃說話，低聲喃語：「我們來看妳了。」一旁的慈濟志工則不斷拍背安撫，「妳還有孫子，一定要把自己跟孫子照顧好」，志工一席話，再度讓余母眼淚潰堤。

為了援救仍失聯的中國籍一家三代五口丁文昌（七十六歲，夫）、何鳳華（七十五歲，妻）、楊捷（三十九歲，女婿）、丁守慧（四十歲，女兒）、楊浩然（十二歲，孫），搜救人員持續試圖進入二○一號房，但扭曲折疊的水泥和鋼筋，讓進度受阻。於是改從四樓四○一房進入，往下打穿樓地板進入搜救，但現場傳出陣陣瓦斯味，搜救行動暫緩。

技師鑑定 大鋼牙挖出通道

經過結構技師們鑑定，昨天下午開始以兩台大型機具大鋼牙進行大樓門口的清理作業，試圖為消防人員挖出通道，搜救人員也從樑柱下方開挖，以U字型方式繞過樑柱，希望進入二○一號房搶救。