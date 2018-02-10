樑柱壓垮、牆壁錯位 201房像千層派

2018-02-10

〔記者簡惠茹、林敬倫、林欣漢、俞肇福／綜合報導〕花蓮強震搶救進入第三天，雲門翠堤大樓搜救行動中難度最高的兩個房間，二○一房和二一三房終於有所突破。因為鋼筋全部擠壓變形盤根錯節，原本加拿大籍香港華人蘇煒禧、蕭敏渝夫妻登記入住二○三房，幾乎把天花板全部打通還是找不到人，最後終於在二一三房找到遺體。

鋼筋樑柱交錯 搜救常碰壁

昨天搜救人員不斷嘗試從二○一房周圍突破，打穿牆壁、搬運石塊，希望可以往前推進，但是無論是哪一路，最後都因為碰到鋼筋樑柱喊停。由於支撐建物底盤的鋼筋非常粗，鋼筋直徑都超過三公分，且很多根綁在一起，受地震擠壓關係，各方向的鋼筋交錯堆疊，且結構技師建議不要動到樑柱，否則會影響建物安全，因此救援任務不斷碰壁。

搜救人員說，天花板壓著床又夾著地板，樑柱也壓垮下來，空間結構嚴重扭曲變形，「下面隆起上面又壓下來，整個空間都折起來了。」二一三房也是類似情形。在層層重壓下，若使用機具，擔心支撐不足引發塌陷，傷到搜救人員及可能的倖存者，若以人力挖掘又太慢，搜救人員不禁感嘆：「這樣生存機率非常渺茫。」

越往下開挖 空間就越小

台北義勇特搜隊的小組長陳培文說，二○一號房呈現倒三角形的擠壓，被擠壓到像「千層派」一樣，房間樓地板及牆壁已經嚴重錯位變形，整片都是石頭，就算看到家具，也被樓地板整個夾住，越往下開挖空間就越小，根本無法進入。

業者說不清 入住人數資料

且漂亮生活旅店業者說不清楚確切入住房間與人數，更影響搶救速度，增加尋人困難度，消防人員幾乎是搜索打通所有二樓房間之後，才推斷出中國籍五名遊客住在二○一房，加拿大籍港裔夫妻入住二一三房。