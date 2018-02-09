手乾裂刺癢 富貴手作祟

2018-02-09

圖．文／李柏勳

40歲的林女士是家庭主婦，每天繁重的家務使她必須長時間接觸水與清潔劑，近幾年發現雙手皮膚逐漸增厚、乾燥脫皮，甚至出現裂痕傷口，同時伴隨著搔癢或刺痛感。

林女士懷疑是因過度頻繁接觸水與清潔劑，因此在工作時，加上防水的橡膠手套，仍然無法獲得較為顯著的緩解。

就診時發現，林女士罹患的是進行性指掌角化症，又常被稱為富貴手、主婦濕疹、乾燥型手部濕疹。常見的病因是過度接觸刺激性物質，無論是清水、清潔劑、金屬、有機溶劑，甚至部分乳膠橡膠手套與土壤都有可能是致病因子。

正常的皮膚有皮脂膜與生理脂質的保護，當過度清潔或是過度接觸刺激性物質傷害了這些保護層之後，皮膚就容易受到外在刺激而出現反覆發作的發炎，時間久了就會從急性期的紅腫滲液或水泡進展到慢性期的角質增厚、乾燥脫皮、裂傷痛癢，雖偶有緩解但是只要一接觸到刺激性物質就馬上復發，造成疾病綿延反覆多年。

面對富貴手，最重要的是把握3個原則：治療、保養、預防。當出現病灶時，不拖延不用偏方，治療交給醫師負責。皮膚保養與預防復發則是患者能自行掌握且影響尤甚的部分，最重要的第一步是避開刺激性物質的接觸：清水、清潔劑、金屬、有機溶劑，部分乳膠、橡膠手套、化妝品原料等。若工作無法避開刺激性物質，則建議使用聚乙烯材質手套，並在內層加上一層棉質手套，以預防常見但容易被忽略的刺激物—汗液。

皮膚保養的關鍵在於積極保濕以及避免過度清潔，選擇成分單純且無香料的護手霜（膏），一天4次以上的高頻率使用，能避免水分過度散失並增加皮膚的保護力。

◎若需洗手則把握以下要點：

●水溫微溫微涼。

●清水為主，若有難清潔的油污再選擇溫和清潔劑。

●避免次數過多。

●洗完使用布料輕拍去除水分，以免傷害已受破壞的皮膚，並立即擦上保濕產品。

富貴手是難纏的疾病，在醫療藥物幫助之外，唯有持之以恆的扎實保養，才能順利結束療程，並避免復發。

（作者為木子中醫診所中醫師）