老幼出遊防暈車 充足睡眠不可少

2018-02-09

記者邱書昱／新北報導

農曆春節將近，許多民眾扶老攜幼返鄉，但長途車程可能造成暈車症狀，嚴重甚至嘔吐。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，暈車在醫學上稱為動暈症，當人們在活動、移動、運動的過程中，平衡系統受到干擾，產生失調所出現的症狀，可透過充足睡眠、飲食補給、視覺專注、藥物輔助來減緩不適，但建議小孩與多重用藥的長者，不宜自行購買藥物服用。

5歲的黃小弟每次與家人搭車出遊時，只要車程時間稍長他就吐得一地、還冒冷汗，常讓黃媽媽手忙腳亂；黃韻誠表示，這是因為幼童的前庭神經系統與視覺及本體感覺協調作用尚未成熟，因此更容易受到車程顛簸的影響，而年長者的身體機能循環不佳，若在長途車程中久坐，血液因地心引力作用而沉積在下半身，也無法充分供應到內耳神經。

他說，精神狀況不佳者，以及內耳神經、中樞神經系統不協調與有系統性疾病者，都容易發生暈車等症狀，輕度暈車會暈眩、噁心、食慾減退，嚴重會嘔吐、冒冷汗甚至昏厥。

許多民眾為了避免暈車，會先行服用暈車藥或頭暈貼片來降低不適感，但黃韻誠指出，暈車藥的主要成分有抗組織胺或抗膽鹼類，主要作用是減低前庭神經的敏感性，頭暈貼片貼於耳後，能緩慢釋放藥效，效果維持較久。

值得注意的是，一般藥品的劑量都以成年人為主，孩童使用容易發生藥物濃度過高的情形與副作用，比較不建議使用，家中若有小孩或多重用藥的年長者，可到住家附近的醫療院所讓醫師評估，開立處方藥比較安全。

乘車避免緊盯手機和窗外

他並說，手機亮光會刺激眼底的視網膜反應，加劇對平衡系統的影響而導致頭暈，乘車時也要避免緊盯手機。

黃韻誠表示，生理狀態的準備很重要，出遊前一天要吃好、睡好，如果是容易暈車但會開車的人，建議由此人開車，這是因為人體平衡系統有「視覺專注」機轉，當駕駛人認真注視前方時，腦部會抑制頭暈感覺，因此鮮少聽聞駕駛人暈車，但就乘客而言，如果一直看車外風景，反而會因「視覺跳動」而使頭暈情況更嚴重。