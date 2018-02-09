吃尾牙 染沙門氏桿菌 腹主動脈瘤破裂 險要命

2018-02-09

記者陳建志／台中報導

南投一名莊姓男子近日連趕20多場尾牙宴，疑因吃到不潔生食，遭沙門氏桿菌感染，連續多日出現發燒及劇烈腹痛，一度以為是流感，因高燒不退，緊急轉院才發現是「感染性腹主動脈瘤」破裂，經採用低侵襲性血管內支架手術，成功修補破裂血管解除危機。醫師表示，此症狀致死率相當高，民眾不要輕忽。

發燒忽冷忽熱 一度以為是流感

這名莊姓男子因經商，近來在友人邀約下連趕多場尾牙宴，日前突然出現忽冷忽熱，類似感冒的症狀，就醫後一度以為罹患流行性感冒，但服用3天克流感後，發燒症狀沒改善，甚至高燒到40度，就醫後醫師評估病因不單純，緊急轉院。

置放支架 修補破裂血管

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，患者主訴腹部疼痛，尤其忽冷忽熱過程時生不如死，「忽冷時，彷彿五臟六腑抽筋，像是進了冰庫一樣」，透過電腦斷層檢查，證實為「感染性腹主動脈瘤」破裂，趕緊安排低侵襲性血管內支架手術，術後配合服用抗生素，患者康復出院。

劉殷佐指出，此手術是在兩側大腿腹股溝做兩個小切口，再將支架置放到腹主動脈瘤的位置，進行破裂的血管修補，具有傷口小、心肺併發症較少，且住院時間短等優點。

劉殷佐表示，感染性腹主動脈瘤是腹主動脈遭細菌感染後，導致血管破裂，約佔腹主動脈瘤比例0.6%至3%。這名患者疑因吃到不潔生食感染沙門氏桿菌，因沙門氏桿菌具有親血管性，容易破壞正常動脈壁的結構，形成假性動脈瘤，因此症狀術前診斷率不到5成，瘤體常因迅速增加而突然破裂，致死率高達9成以上，彷彿「體內的不定時炸彈」。

劉殷佐提醒，近期是尾牙旺季，農曆春節即將來臨，民眾歡樂聚餐大吃大喝時，應避免食用生雞蛋等容易遭沙門氏桿菌感染的食物，若有發燒、腹痛等症狀，更應及早就醫檢查，才能避免症狀變嚴重。