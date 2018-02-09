未來50年 南台灣強震機率高

2018-02-09

專家：規模大於6.5 機率達6成4

〔記者楊綿傑、蕭玗欣、吳柏軒／台北報導〕花蓮地震發生後，官方與學界大致認為「未來不排除還有強震」。從科技部下台灣地震科學中心的「台灣地震模型」中各斷層就能看出，未來五十年內南部及東部受到強震威脅機率較高。以區域而言，專家直指，南台灣未來發生規模大於六．五地震機率高達六成四。不管是建築法規訂定、耐震補強執行、防災教育等，都必須趕快開始進行。

建議儘速執行耐震補強措施

中央大學地科系教授馬國鳳地震模型團隊，二○一五年公布「全台灣地震危害潛勢圖」和「未來五十年台灣孕震構造之發震機率圖」，除了估算五十年內台灣整體發生地震的規模及機率，也細緻到針對台灣卅八條斷層做調查。當時指出花蓮米崙斷層有機會在未來五十年內發生規模六．四地震且機率高達四成，與這次花蓮強震發生結果吻合。

馬國鳳表示，每個斷層都可以從地形或是槽溝開挖，去了解過去曾發生過幾起地震，地震團隊是綜合各研究的結果得到機率統計，並將全台各斷層長度回復週期作清楚整理，以地震發生機率呈現。

全台幾乎篤定會發生大地震

台灣整體未來五十年發生規模大於六．五地震的機率為九成七。就各區斷層來看，南部地區的木屐寮—六甲斷層、中洲構造、後甲里斷層、南宜蘭構造、鹿野斷層。這五條斷層在圖中都以紅色警示列出。

以區域綜合來看，未來發生規模六．五以上地震的機率，北台灣為二成九、中台灣為二成五、東台灣為三成四、南台灣為六成四。

西南部斷層多近內陸 災情堪憂

馬國鳳解釋，目前最令人擔心的還是西南部，因為此處斷層數量多，地震活動也多，相對其他地區機率都較高。

前氣象局長、地震專家辛在勤也認為，最需要注意地震災害的是台灣西南部，該處斷層多，且位置靠近內陸，一旦發生地震，災害就會非常嚴重。反觀東部地層活動頻繁，但以花蓮市為中心畫十公里的圓，一半在陸地、一半在外海，災害情形相對就不會這麼嚴重。

小檔案：地震規模、震度

地震規模（Magnitude）是用來描述地震大小的尺度，依其釋放的能量而定。地震規模愈大，可能導致的災害愈大，但仍要看震央與人口稠密地區的遠近而定。

震度 （intensity）是指地震時，地面上的人所感受到振動的激烈程度，或物體因受振動所遭受的破壞程度，依程度輕重分為0到7級。震度愈大，破壞力愈強。

以花蓮規模6.0強震為例，因屬淺層地震，震央附近的花蓮市、宜蘭南澳最大震度7級，力道強度就導致部分建築物受損嚴重或倒塌，花蓮港碼頭塌陷。（記者蕭玗欣）