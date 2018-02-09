學者：4、6日雙主震 引發群震效應

2018-02-09

這波地震再觀察2天可落幕？

氣象局估計須2週

〔記者蕭玗欣、花孟璟、吳柏軒／綜合報導〕花蓮六．○強震發生後，餘震不斷嚇壞許多人，根據氣象局地震測報中心昨日晚間九點統計資料，餘震已累積兩百四十六個，其中最大規模五．七，讓不少民眾餘悸猶存。有學者認為四日晚間規模五．八才是第一個主震，「雙主震」引發群震效應，再觀察兩天，若餘震次數與規模都大幅降低，便能安心認定這波地震落幕。

氣象局則比較保守，認為必須再觀察兩週。地震測報中心代主任陳國昌表示，兩週內若都沒有更大地震發生，就代表衰減過程已慢慢進入尾聲。

氣象局昨將這次地震序列的前震次數修改為九十五起，截至昨晚九點統計，規模六．○的主震發生後共發生兩百四十六起餘震，其中顯著有感有卅四起，小區域有兩百一十二起。

地震測報中心：待數據證實

對於學者研判雙主震，陳國昌表示，雙主震是兩個不同的地震群，從斷層剖面應力作用方向也會不同，這次是否為雙主震，還需要等數據整理出來才能斷定。

但對於七日深夜仍發生規模達五．七的餘震，陳國昌解釋，每個餘震能量釋放過程中都有可能引發其他地震潛勢區，因此餘震會接連不斷發生，但是當發生的餘震弱小，未達應力平衡，就會發生較大的餘震來幫助能量釋放，對地震衰減也有所幫助。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤研判為雙主震，可能是五．八的地震誘發米崙斷層錯動，才造成規模六．○地震發生。

李錫堤說明「群震效應」，主要是該地區有許多小斷層，再加上地底的應力大又集中，讓這些小斷層一直錯動，形成群震，這現象在花蓮、中央山脈等都曾發生。

東華大學台灣東部地震中心主任張文彥也認同「雙主震」。他說，主震可能已經過去、應該不會有更大地震發生，但「地震正在進行中」，很難預料未來發展。

「應不會再有更大餘震」

他認為，一九五一年的花蓮大地震最大主震規模七．三，而這次最大的主震規模六．○，規模愈大所引發的周邊斷層不穩定也會愈多，因此目前大量的餘震主要是肇因於花蓮地區斷層多、比較破碎，但應該不至於會有更大餘震。

群震效應小檔案

氣象局表示，群震效應指的是一群規模大小接近、發生位置也很集中的地震活動，例如去年11月11日在南投竹山就曾發生群震活動，每個地震發生的範圍都在5公里內，是典型的群震效應。

地震序列分為前震、主震、餘震，其中主震規模最大，其他餘震規模相對較小。花蓮地震就是典型的地震序列活動。

雙主震效應則指兩群明顯地震活動，擁有各自主震和餘震，但地震分布位置會有明顯區分，斷層剖面應力作用方向也會不同。（記者蕭玗欣）