206花蓮7級強震》罹難慰問金 每人120萬

2018-02-09

花蓮強震造成樓塌人亡，花蓮殯儀館搭建「花蓮震災罹難者聯合靈堂」，衛生福利部長陳時中昨到場慰問罹難者家屬，並發放中央與地方政府合計每人120萬元慰問金。

內政部長葉俊榮昨上午到雲翠大樓勘災時，表示已責成營建署把協助災民的大方向擬定出來，如需要租屋，一個月補貼6千元，如果家中超過3個人，每人增加2千元，修繕與重建也會有相關補助措施。

葉俊榮並允諾儘快評估花蓮所有房屋災後狀況，已協調建築師公會等單位，派員進駐花蓮縣政府，民眾可打1999取得協助。 （記者王峻祺、張議晨、林敬倫）