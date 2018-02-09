206花蓮7級強震》小英探受災戶 遞熱湯暖心

2018-02-09

〔記者張議晨、王峻祺、林欣漢、俞肇福／花蓮報導〕總統蔡英文昨下午二度到花蓮勘災，前往雲門翠堤等傾塌大樓視察，安撫受災戶說：「一定會給你們一個家！」也分別到中華國小、花蓮小巨蛋體育場慰問受災戶，親自向每一名收容鄉親問好，並在小巨蛋與災民共進晚餐，一坐下來還貼心先遞湯品給災民。與總統共餐的民眾陳湰荃轉述，蔡總統允諾會儘速協助他們復建，感覺已較為安心。

「一定會給你們一個家！」

蔡總統昨天下午第二度到雲門翠堤勘災，雲門翠堤主委林葳聞訊，與另一名受災戶趕到現場陳情，盼總統協助重建家園，情緒相當激動。蔡英文表示，這次受災戶有很多老人家，中央會與花蓮縣政府一起努力，讓災民回到他們的家或他們希望的方案。

針對暫時無處可去的災民，花蓮大震後，縣府開設兩處收容中心，截至昨天下午六點，中華國小收容三六二人、小巨蛋三三八人，合計七百人。蔡英文昨天四點半左右先抵達中華國小慰問災民，隨後趕往花蓮小巨蛋。

訪視期間，一一與收容中心災民握手，逐戶關心家中狀況，約在六點半，再與陳湰荃一家六口共進晚餐。

家住美崙地區國宅的陳湰荃，家住十二樓，強震發生後，家裡倒的倒、破的破，一家六口只能先躲在空曠處，收容中心開設後，就趕過來休息。他轉述，總統相當關心家裡近況，答應會儘快請相關人員鑑定安全性，讓他們早日回家整理，「至少心中安心許多」。

對於日本籌組專家團來台支援，首相安倍晉三更致函蔡總統表達慰問，蔡總統表示，感謝安倍首相對台灣的關懷，日本團隊也正在雲門翠堤大樓進行生命探測，希望能救援更多災難受害者。