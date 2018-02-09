206花蓮7級強震》4棟大樓塌斜 災戶盼原地重建

2018-02-09

整合兩年 台南維冠大樓才要動工

〔記者王錦義、俞肇福、林敬倫、林欣漢／花蓮報導〕花蓮強震造成一棟飯店、三棟集合式大樓倒塌，除了還在搜救的雲門翠堤大樓，另外三棟建物今天清晨六時將展開大規模機具開挖。災民都希望未來能夠原地重建，並指吾居吾宿大樓有違建未處理，要求國賠。但按照台南維冠大樓前例，整合所有住戶花了兩年時間，直到今年才準備進入重建動工階段，花蓮三棟住宅大樓原地重建之路，勢必相當艱辛。

花縣建設處說明，按照縣府建築執照資料，雲翠大樓有八十戶、白金雙星大樓有五十戶，吾居吾宿大樓有五十一戶，三棟均為九二一地震前興建的住宅大樓。

六樓違建變九樓 吾居吾宿要求國賠

吾居吾宿的張姓受災戶說，吾居吾宿原本只有六層樓，近來被偷蓋至九層樓，頭重腳輕的結果就是不耐震，曾多次向花蓮縣政府檢舉違建，似乎都沒有下文，若這次倒塌是因違建關係，「是不是要國賠」？

白金雙星的黃姓住戶自嘲說，原本住在二樓，現在坍塌變一樓，該說：「變成店面了，有增值嗎？」他希望原地重建，希望政府幫忙他們把房子蓋回來。

另雲翠大樓也有原址重建的聲音；至於統帥飯店，業者傾向原址重建，並把員工全部請回來，重建作業進行評估中。

花蓮縣長傅崐萁指出，國盛六街及雲翠大樓的受災戶，縣府先發放二十萬元補助，包括安置、重建工作，會儘快責成相關單位進行，受災戶若要留在安置中心，縣府會持續提供。

行政院公共工程委員會主任委員吳澤成表示，究竟適不適合現址重建，要回歸建築專業與法規，還要視地質狀況而定，一切交給專業判定。

至於吾居吾宿違建案，花蓮縣建設處使用管理科長林詩群回應說，去年收到檢舉案，派員查察確認瞭望台及七到九樓是正在施工中的違建，去年六月依違反建築法移送法辦，花蓮地方法院審理中，若判決拆除確定，就會依法執行。

業者透露 關鍵在資金能否到位

按照台北、台南過去倒塌的住宅大樓要重建，由於產權分散，難度極高。有建商私下說，原地重建最主要是要整合住戶的意見，同時還要克服相關法令限制。最後能否順利重建，關鍵在於資金，土建融資成數是否足夠？加上許多災民是經濟弱勢，很少銀行願意借錢貸款，都是未來要克服的地方。