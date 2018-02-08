佛跳牆熬高湯 白蘿蔔取代大骨

2018-02-08

年菜健康吃

記者陳鳳麗／南投報導

下週就要過年，家庭主婦忙著準備年菜，佛跳牆、筍干扣肉等是受歡迎年菜，但都是含有超高飽和脂肪酸和鹽份，吃多了不利健康。南投縣營養師公會建議，佛跳牆的大骨可用白蘿蔔取代來熬湯；筍干鹽份高不妨以鮮筍片來取代。

南投縣營養師公會理事長廖美俞指出，「佛跳牆」是熱門年菜，雖然美味，但高油、高鈉不利腎臟病患或「三高」患者健康，因此建議民眾若要自己烹煮佛跳牆，可以把動物內臟、豬腳等食材，換成栗子、地瓜或腰果，而大骨或雞骨熬的高湯也可改用白蘿蔔來熬湯，一樣有甘甜味，但少了負擔。

黑米什錦飯 取代炒麵、炒飯

廖美俞也說，台式年菜中的筍干扣肉、筍干腳庫也很受歡迎，惟筍干的鈉含量極高，100公克的筍干有14公克的鹽，衛福部建議國人一天的鹽攝取量為6公克，腎臟病或三高患者要特別小心，因此建議可用鮮筍來取代筍干。

「要吃炒麵和炒飯，不妨以黑米什錦飯取代！」廖美俞說，黑米有豐富的膳食纖維、花青素和鐵質，黑米什錦飯有黑米和紅蘿蔔、四季豆、香菇、松子，用來做為主食可補充纖維質。

營養師劉家麟則提醒民眾，選購年菜的食材也要停看聽，例如櫻花蝦要小心買到染色蝦皮，頭尾有斑點的就不要挑選；芥菜有不少農藥超標，因此煮長年菜前要多沖洗，並先汆燙過，以減少農藥殘留。

至於做醉雞用的當歸藥材，則最好選大廠牌，以免買到農藥和重金屬超標的藥材。