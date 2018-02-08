好萊塢演員重症恐截肢 台醫即時搶救

2018-02-08

記者王秀亭／台東報導

曾參與「魔鬼悍將」等超過200部電影演出的69歲好萊塢資深演員尼克（NICK Mancuso）日前來台度假、寫劇本，未料雙腳嚴重感染，加上本身有糖尿病宿疾，到台東馬偕醫院掛急診，診斷出雙腳血管嚴重阻塞恐截肢。經院方全力治療，終於救下他的雙腳，昨天康復出院。

雙腳嚴重感染 有糖尿病宿疾

加拿大籍尼克日前應友人之邀，隻身到台東度假，因雙腳嚴重紅腫疼痛，1月19日到台東馬偕醫院急診時，初步檢查為蜂窩性組織炎，住院進一步電腦斷層檢查後，不只雙下肢血管嚴重阻塞，又患有糖尿病，心臟曾經手術，有擴大心肌病變，合併肺積水現象，但尼克在台無保險，又無親人在旁，原本堅持要回加拿大治療。

台東馬偕醫院心臟內科主治醫師蘇珉一表示，因尼克傷口感染狀況太過嚴重，右大腿血管整段栓塞，若冒險搭機，恐還沒回到加拿大就要截肢。

醫院社工透過加拿大在台辦事處與家屬溝通後，立即施行心導管手術，花了兩次心導管手術打通右大腿血管，並放置支架，休息1週後再打通左大腿，即時搶救將壞死的下肢，免除截肢一途，並會診胸腔內科治療肺積水，因此他從1月至今經過3次手術，兩度住進加護病房，並接受飲食衛教指導，終於可以康復出院。

台東馬偕醫院院長王功亮表示，146年前加拿大籍的馬偕博士帶著西醫治療技術來到台灣，在台灣撒下了醫療的種子，如今台灣醫療技術進步，可以提供在台毫無資源的加拿大籍尼克妥善治療。

台東馬偕醫術 尼克讚嘆奇蹟

歷經3次手術的尼克昨有感而發地說：「生命不是一場場電影，死亡卻很真實。」

「這是個奇蹟！」、「台灣人好有愛心！」尼克感動地說，到院時雙腳痛得幾乎無法行走，人在加拿大的19歲兒子險些沒了父親，台東馬偕醫院醫護人員讓他不必截肢，如今走路輕鬆自在，費用也沒加拿大貴，對於醫護人員滿滿的人情味感受最深，是在其他國家少見的。

蘇珉一提醒，不只有腦部，心臟周邊血管阻塞可能造成腦中風或心肌梗塞，腳部因為有血管，所以也會有阻塞危險。其中又以糖尿病、老年人為高危險群，症狀初期是痠痛腳麻，不少民眾沒有警覺，或是照顧上的忽略，就醫時多數症狀已嚴重，以心導管方式打通，可免除截肢危機。