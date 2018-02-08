想著病母期許 新台灣之子拚上台大

2018-02-08

自立自強苦讀 從全校兩百名變前十名

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新台灣之子林志韋家境不佳，母親在他高一時二度中風成植物人，傷心之餘，林志韋想起母親對他的期許，強迫自己振作起來，全神貫注聽課，不懂就問老師，自我鞭策下，課業成績從校排兩百名進步到全校前十，近日經台大特殊選才管道招生，成功拚進台大，最盼靠教育翻轉人生，未來幫助其他弱勢的孩子。

就讀忠明高中三年級的林志韋，母親來自菲律賓，家計僅靠父親一份薪水支撐，一家三口生活原知足和樂，不料他小一時有一天母親突然中風昏倒，之後半側無力，雖行動不便，仍盡力維持家務。

林志韋升上高一時有天放假在家，發現母親許久未起床，查看才赫然發現媽媽二度中風，雖送醫急救卻成了植物人，再也沒醒來。

高一時 母親又中風成植物人

林志韋強忍心傷，用「都已經這樣了，傷心也沒用！」自我安慰，高一時他的校排成績原在全校兩百多名徘徊，想著母親以前叮囑要他好好學習的苦口婆心，他強迫自己振作起來，開始設法改變。

因為母親須住安養院由專人全天候照顧，讓家計更顯拮据，無力課後補習的他，找班上的學科強者請益讀書方法，原本數學及英語科常是有聽沒有懂，導致上課也漫不經心，他改變上課態度，全神貫注聽課，不懂就立刻問老師。

於是成績漸有起色，原本都是紅字的英數開始能考到七十來分，排名一步步前進，升上高三更成全班第一名，躋身校排前十。

林志韋說，雖然少有人對他是新台灣之子的身分有過異樣言辭，但他好勝地不想要有被瞧不起的感受，尤其想到媽媽十多年前來台時，半句中文都不會，之後努力學習有成，媽媽都辦得到，他更沒有理由學不好，母親認真的身影，成為鞭策他的力量。

林志韋說，有時難免有委屈，因父親工作辛苦，不願父親操心，他全部壓藏心裡，自立自強。

升上高三，導師鼓勵他參加台大特殊選才管道招生，林志韋說，因他的成績並非頂尖一度懷疑，日前獲通知錄取台大歷史系，他興奮地去跟母親報告，未來盼研究新南向歷史，更盼用教育翻轉人生。