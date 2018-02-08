校長遴選爭議 台大明研議校務會議日程

2018-02-08

校長遴委會「超乎校園民主」 成大教授呼籲修法

〔記者吳柏軒／台北報導〕台大校長遴選爭議未解，台大預計週五開會討論臨時校務會議舉行時間，盼透過校園民主程序解決，成功大學教授謝奇璋以前車之鑑昨投書本報，點出校長遴選委員會太超然又職權不清，強調獨立自主行使職權的遴選委員會仍要接受公共監督，呼籲教育部儘速修法。

台灣大學校長遴選，校內已形成共識，將要召開臨時校務會議解決，校方週五將召開程序委員會討論相關事宜，教育部仍持續檢視台大日前遞件資料，釐清適法性，尚未核准管中閔上任案。

面對校長遴選爭議，成功大學已有前車之鑑，成大校務會議代表教授謝奇璋投書提醒，成大之前選校長，也發生遴選委員會跟校務會議彼此意見分歧，但遴委會職權不明，抗拒校務會議監督，自認獨立機構，並讓新校長上任，相關訴訟仍在進行中。

成大於二○一四年前選出新校長蘇慧貞，卻被學生質疑遴選過程黑箱，未公布校內六一六名專任教師推薦投票結果，校內部分師生認為，投票結果未確實傳達給校長遴選委員，是程序重大瑕疵，影響遴選公正，即使蘇慧貞上任，仍有學生抗議，封鎖校務會議場地等舉動。

針對成大校長爭議，校務會議成立專案小組檢視，發現諸多校長遴選程序制度問題；該專案小組成員之一的謝奇璋認為，校長遴選委員會容易受操作，成為不受公共監督的奇特組織，如當年成大遴委會未被充分告知教師投票結果的關鍵資訊，跟台大這次未告知委員與候選人的利益衝突情況類同，但校長遴委會卻拒絕開會，並自我定位超越校務會議。

謝奇璋促公共監督 大學治理還給校園

成大校務會議及專案小組三次行文教育部要求處理爭議，當時的教育部說查無違反法規，「大學校長遴選委員會在教育部的默認下，變成超乎校園民主機制的奇妙機關」。

他強調，獨立自主行使職權的遴選委員會仍要接受公共監督，教育部應該立即修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，把大學治理還給校園民主，才能阻止家族、裙帶關係、政商勢力等掌控大學、影響大學發展。