你家有沒有軟弱層？》低樓層挑空、挑高 抗震力大打折

2018-02-08

〔記者徐義平／台北報導〕這次花蓮「統帥飯店」、「雲門翠堤大樓」因地震發生傾斜或倒塌，結構技師多直指與兩年前「維冠金龍大樓」因素類似，就是低樓層出現「軟弱層」。

牆面不足 遇強震直接跪下去

至於民眾的住家有無「軟弱層」？專家指出，查看重點包括，一樓大廳挑空、挑高等設計，造成主要支撐柱體拉長、牆面不足，且低樓層經營商場或是商業活動，打掉隔間牆放大開放空間等，都會形成「軟弱層」，在強震來襲時，有可能造成低樓層先坍塌，其他樓層跟著倒塌。

結構技師江世雄指出，當一樓大廳挑高或挑空設計時，通常會將支撐柱體拉長，甚至拉長到三、四樓，造成柱體的承受力打折，甚至可能僅剩八分之一的支撐力，若低樓層又規劃開放空間，支撐牆面不足，一碰上強震，建物恐因「軟腳」般直接跪下去。

為防止大樓在大震來襲出現「軟腳」倒塌，內政部在上月中通過修正「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，預計今年七月上路。明定私有公眾使用建物單一所有權人、單一使用權人須每兩年進行一次建物耐震評估；該類私有供公眾使用建物，包括：學校、醫院、旅館、社福機構、電影院、百貨公司、商場、量販店、運動休閒場所等，全國超過一萬多家場所；耐震能力評估以棟為單位，推估全台近兩千棟建物須強制耐震評估。

早在美濃大地震後，內政部營建署就推出「安家固園計畫」，補助民眾進行老舊建物耐震評估，推動兩年來，民眾申請件數並不踴躍，全台僅一五○八件申請，因此到去年底就已停辦；改由「都市危險及老舊建築物加速重建條例」為主要推動項目，只要經過社區住戶百分百同意，便能申請耐震初評，補助定額八千元費用，若進一步詳評則可補助評估費用四十五％，且不超過六十萬元為限。

據了解，目前申請耐震評估初評的老舊社區，有八到九成直接循「老危屋條例」進行都更。