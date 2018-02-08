北市舊商辦改旅館 專家憂結構危機

2018-02-08

一樓打通成開放空間 形成軟弱層破壞建物結構

〔記者徐義平／台北報導〕花蓮強震震倒多棟建物，也震出老舊建物隱憂。結構技師警告，不少台北市老舊商業辦公大樓，直接改裝成旅館營業，因大廳多數設在一樓，開放空間中的牆面相對少，這種「頭重腳輕」的結構，遇到大震來襲時，發生意外的風險最高。

台灣省土木技師公會理事長張錦峰指出，不論是住宅或是商辦大樓，戶與戶之間有「隔戶牆」，地震來時可承載部分地震力量，但若改裝成旅館營業，把「隔戶牆」打掉，改成每間房之間的「輕隔間」，對於地震承載力道將會不足，也對整體建物結構造成隱憂。

他說，尤其是整棟改裝成旅館，並將原本低樓層的牆面打通成接待的開放空間，僅剩柱子能夠承載，更容易造成結構問題。

多921地震前建物 耐震不佳

台北市結構技師公會理事長婁光銘分析，老舊商辦改成旅館很有可能出現「軟弱層」（結構上某一樓層比起其他樓層明顯軟弱）情況，因旅館大廳多數設在一樓，開放空間中牆面相對少，且多是九二一大地震之前興建，耐震承受力本身就不足，建議公部門可全面清查九二一前興建的建物，其結構與耐震力是否需要改善。

北市結構技師公會前任理事長江世雄警告，全國很多住商混合大樓都是「頭重腳輕」結構，尤其是一樓挑空、挑高的建物，為了爭取開放空間獎勵，導致低樓層牆面不足，柱子太長也造成耐震力減弱，一旦遇到規模大一點的地震，就易出現倒塌情形。

他分析，花蓮強震出現的傾斜大樓，多數是先天耐震結構不足，後天又設計規劃失調，建議針對電影院、旅館或商辦大樓等商業活動頻繁等「私有公用」的建物，強制進行安檢。