中研院台史所副研究員吳叡人：企業入侵台大 變成產學複合體

2018-02-07

〔記者吳柏緯／台北報導〕除了利益迴避與論文抄襲的爭議外，中研院台史所副研究員吳叡人點出，這次的台大校長遴選凸顯出資企業利用資本入侵台大，將學校變成「產學複合體」，不亞於政治對校園的危害。

吳叡人指出，戒嚴時代，台大是國家權力的末梢、意識形態控制的工具，當時大學生爭取校園自主時對抗的對象是政府。但隨著民主化、自由化，現在除了政治外，更應注意資本的威脅。

不亞於政治對校園的危害

吳叡人說明，產學複合體一詞源自美國越戰時期，當時的大學被批評淪為軍火工業的知識工廠，協助美國發展軍火工業投入越戰。目前台灣也逐漸出現這樣的傾向，由於資本來自民間，社會大眾較難察覺，但危害並不亞於政治。

吳叡人諷刺，在美國或其他先進國家，資本介入大學時仍會捐一大筆錢給學校以利進行研究，但是以台灣的案例看來，這些資本家不但不願意捐錢，甚至利用欺騙的方式意圖影響遴選結果。

應注意企業透過捐助介入校務

台大法律系榮譽教授賀德芬指出，現在台大校內有不少建築物以企業家命名，學生到這些建物上課，被迫接受企業的「感召」。她強調，台大的校譽是大家努力幾十年才建立起來的，但如今企業卻能以資本的方式，輕易的介入。

賀德芬也提到，雖然現在企業捐助大學是國際趨勢，但是也應注意企業透過此一方式介入校務，甚至影響學校運作。

台大研協會長王昱鈞指出，台大去年發生將操場租借給「中國新歌聲」，引發一連串的抗爭與爭議，就是資本入侵校園的案例之一。學生、教師與研究人員才是學校自治的主體，應該將決定權還回這些人手上，才能真正落實自治的精神。